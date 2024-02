Un nouveau bilan catastrophique pour la Banque du Liban

Publicité

Le bilan de la Banque du Liban montre que la banque centrale libanaise a un endettement important prenant en compte un changement de parité qui passe de 15 000 LL/USD au taux réel. La dette de la banque est ainsi égale au total des actifs de la banque. Le déficit de la banque est également important.

Les pertes de la BdL ont été longtemps camouflées par l’utilisation d’un taux de change à 1500 LL/USD et la déclaration des profits fiduciaires liés donc à l’impression de billets comme profits réels.

Total

Le total des actifs de la BDL est de 34 086 768 630 USD et 98 925 981 122 000 LL.

Le total des passifs de la BDL est de 89 979 509 000 USD et 271 347 294 128 500 LL.

Déficit

Le déficit budgétaire total de la BDL est de 55 892 740 370 USD et 172 421 313 006 500 LL.

Le déficit budgétaire total de la BDL en dollars est de 57 819 235 488 USD en incluant l’or.

Cependant, le déficit de la BDL en dollars sans les réserves en or et les autres immobilisations est de 81 242 707 561 USD.

La crise économique depuis 2019 au Liban.

La crise économique qui a commencé en 2019 au Liban a eu un impact majeur sur le pays. Cette crise, qui est considérée comme la pire que le pays ait connue depuis la guerre civile des années 1975 à 1990, a été marquée par une forte inflation, une dévaluation de la monnaie libanaise et une augmentation rapide du taux de chômage.



Depuis la fin de 2019, la livre libanaise a perdu plus de 80% de sa valeur face au dollar américain. Cette dévaluation a entraîné une augmentation significative des prix des biens et services, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour la population. L’inflation a atteint des niveaux records, avec des taux atteignant jusqu’à 50% par mois.



En outre, le taux de chômage a également augmenté de manière alarmante. De nombreux Libanais ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’entreprises qui ne pouvaient plus faire face à la crise économique. Selon certaines estimations, le taux de chômage aurait dépassé les 30%.



Cette crise économique a également eu des conséquences sur le secteur bancaire libanais. Les banques ont imposé des contrôles de capitaux stricts, limitant les retraits en dollars et les transferts à l’étranger. De nombreux Libanais se sont retrouvés incapables d’accéder à leurs économies, ce qui a provoqué des tensions sociales et des manifestations.



La crise économique au Liban a été exacerbée par une série de facteurs, notamment la corruption endémique, le manque de réformes économiques, la crise des réfugiés syriens et la pandémie de COVID-19. Les appels internationaux à des réformes structurelles et à une meilleure gouvernance se sont multipliés, mais jusqu’à présent, peu de progrès ont été réalisés.

Le rôle de la Banque du Liban dans la crise financière et bancaire

La Banque du Liban, aussi connue sous le nom de Banque Centrale du Liban, joue un rôle crucial dans la crise financière et bancaire que traverse actuellement le pays. En tant qu’institution financière majeure, elle est au centre de nombreux débats et critiques concernant sa gestion de la situation.



La Banque du Liban est chargée de la mise en œuvre de la politique monétaire du pays. En théorie, elle devrait intervenir pour stabiliser l’économie en contrôlant l’inflation, en régulant les banques commerciales et en gérant les réserves de change du pays. Cependant, la Banque du Liban est accusée d’avoir aggravé la crise en adoptant des politiques monétaires risquées et insoutenables.



Plus précisément, elle a adopté une politique de taux d’intérêt élevés pour attirer les investissements étrangers. Cela a conduit à une augmentation de la dette publique, car le gouvernement a dû emprunter à des taux d’intérêt plus élevés. De plus, la Banque du Liban a également mené une politique de “ingénierie financière” qui a essentiellement créé un schéma de Ponzi, où les nouvelles dettes étaient utilisées pour rembourser les anciennes.



La Banque du Liban a également été critiquée pour son manque de transparence. Elle a souvent refusé de publier des informations cruciales sur ses opérations et sa situation financière. Cela a alimenté la méfiance du public et a exacerbé la crise.

