La compagnie nationale Ogero confirme que ses services téléphoniques et internet sont actuellement interrompus dans une partie du Akkar dont les localités de Akkar Atika, Fneideg, Hrar, Hissa, les localités du littoral et d’al Aboudia et de Arida en raison du manque de fioul pour ses générateurs.

Ogero indique que des solutions seraient en cours pour venir à bout de ce souci technique.

Pour rappel, le Liban subi une pénurie importante de carburants après que le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a annoncé l’arrêt du programme de subvention à l’achat de ce produit pourtant nécessaire.

Ainsi, outre les pénuries d’électricité induites par l’arrêt des centrales de l’EDL, c’est au tour des générateurs de quartiers d’arrêter leurs fonctionnement faute de fioul.

Aux 3 hôpitaux de la capitale Beyrouth qui ont annoncé l’arrêt de leurs générateurs, s’ajoutent désormais 4 autres hôpitaux qui pourraient ne plus disposer de fioul d’ici 48 heures, menaçant ainsi la vie des patients qui y sont hospitalisés.

