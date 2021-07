Le ministère de la santé annonce avoir autorisé l’importation des constituants nécessaires à la fabrication de 3 lots de vaccins de type Sputnik V. Ces lots seraient eux-même conforment aux spécifications du producteur russe, qualifiant ainsi à être apte la société libanaise Erwan.

Par ailleurs, une réunion a, à nouveau, eu lieu entre ministère de la santé et banque du Liban en présence des représentants du Syndicat des Importateurs de Médicaments concernant le différentd portant sur le chiffrage ds improtations.

Selon le ministère, 87 985 303 dollars de marchandises médicales ont été importées. Il s’agira pour la Banque du Liban à libérer les lignes de crédit nécessaires et pour le ministère à suivre le cheminement des médicaments et des fournitures et leur décaissement sur le marché ainsi qu’à identifier les médicaments manquant encore sur le marché local.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն