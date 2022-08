Des sources proches du dossier indiquent que la Grèce pourrait prochainement officialiser une demande de remboursement de l’intervention de avions de combats qui s’étaient mobilisés pour vérifier l’état du vol ME242 de la MEA en partance de Madrid et à destination de Beyrouth, le 10 août dernier, même si, du côté libanais, on tente toujours de circonscrire cet incident à l’image du ministre sortant des transports et pour cause:

L’équipage aurait ainsi été composé du fils du PDG de la compagnie aérienne, Abed el Hout et d’un des proches du ministre ne serait autre d’ailleurs que son cousin. Un autre pilote était également à bord de l’aéronef.

Des passagers du vol ME242 qui comptaient 145 personnes évoquent également le fait que ces derniers auraient fumé à l’intérieur du cockpit. Certains passagers se seraient d’ailleurs plains durant le vol et auraient été nargués à la sortie de l’aéronef arrivé à Beyrouth.

Pour rappel, la gérance de la MEA, compagnie qui appartient à 99% à la Banque du Liban, a été sujet, comme les autres compagnies de la BdL, à de nombreuses critiques notamment en raison du rôle joué par son président Mohammed el Hout qui a placé de nombreux proches aux différents échelons du transporteur national.

Ainsi, le directeur des expéditions de la compagnie aérienne ne serait autre que le cousin, Waseem Al-Hout, le responsable des opérations de Maintenance est Issam Al-Hout, également un cousin, la responsable du service de restauration est Joumana Hadid, sa belle-fille et l’officier de restauration Hossam Al-Maghraby est le mari de sa nièce.

Par ailleurs, suite à la crise économique et financière que traverse le Liban, plus de 20% des pilotes de la MEA auraient quitté son service en faveur d’autres compagnies aériennes. Des rumeurs de surfacturation de certains services sont également régulièrement évoqués par la presse locale.