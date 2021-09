Le dirigeant du Hezbollah s’est adressé hier lors d’une allocution télévisée pour indiqué que le mazout arrivé via le port de Baniyas en Syrie sera acheminé par voie terrestre à partir de ce jeudi.

Cette option via la Syrie a été choisie pour éviter tout problème local, a précisé Sayyed Hassan Nasrallah, qui annonce qu’un autre tanker devrait prochainement parvenir à cette même destination et que 2 autres tankers devraient prochainement quitter l’Iran.

Ce fioul sera fourni gratuitement aux hôpitaux gouvernementaux, aux orphelinats et aux maisons de retraite et vendu en livres libanaises à des hôpitaux privés, des boulangeries, des municipalités et des producteurs d’électricité exploités dans les villages et les quartiers, cela à son coût. “Notre objectif n’est pas le commerce ou le profit, mais d’alléger la souffrance du peuple”, précise Sayyed Hassan Nasrallah.

Par ailleurs, le secrétaire général du mouvement chiite a estimé comme positive la visite d’une délégation ministérielle libanaise à Damas.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն