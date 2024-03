Dans un communiqué diffusé par le département des relations publiques, le gouverneur de Beyrouth, le juge Marwan Aboud, a émis une annonce à l’attention des réfugiés syriens suite à une directive du ministre de l’Intérieur et des Municipalités. Selon cette directive, numéro 42/p.M en date du 2 mai 2023, des mesures relatives à la situation des réfugiés syriens nécessitent une coordination entre les autorités administratives et les organismes concernés.

Premièrement, il est demandé à tous les réfugiés syriens résidant à Beyrouth de se présenter au premier étage du bâtiment du palais municipal dans le centre-ville, Bureau 124, afin de présenter leurs documents et de déclarer leur lieu de résidence, les mercredis et jeudis de chaque semaine, de 11h00 à 15h00.

Deuxièmement, les locataires ou résidents syriens doivent fournir leurs pièces d’identité et enregistrer leurs contrats de location auprès de la municipalité dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette notification.

Troisièmement, les propriétaires d’appartements et de biens immobiliers sont tenus de ne pas conclure de contrats de location sans en avoir au préalable informé le gouvernorat. Ils doivent s’assurer que ces contrats sont enregistrés auprès de la municipalité et que le locataire syrien dispose d’un titre de séjour légal. Il est aussi requis que l’occupation du logement ne dépasse pas sa capacité maximale autorisée.

Quatrièmement, les propriétaires de véhicules ou de motos, s’ils sont réfugiés, sont obligés de fournir les documents attestant de la propriété et de la conformité légale de leur moyen de transport.

Cinquièmement, il est interdit d’exercer une profession libérale ou de diriger une entreprise sans détenir les licences légales requises.

Enfin, toutes les institutions sous juridiction municipale employant des travailleurs syriens doivent se conformer à certaines procédures, notamment en fournissant une liste des noms des travailleurs avec leurs documents d’identité et juridiques. Il est aussi demandé de fournir des preuves de logement pour chaque employé, avec précision de leur lieu de résidence et numéros de téléphone, en particulier pour ceux qui se déplacent à moto ou en voiture, comme les livreurs.

Ces mesures, qui visent à régulariser la situation des réfugiés syriens et à garantir le respect des lois et des réglementations en vigueur, sont mises en place dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public.