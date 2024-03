Dans un communiqué récemment publié, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés du Liban a annoncé que le ministre Abdullah Bu Habib a instruit les départements compétents du ministère de soumettre une plainte formelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette démarche fait suite à une série d’attaques israéliennes perçues comme particulièrement violentes survenues les 11 et 12 mars, ciblant des zones résidentielles près de la ville de Baalbek et des villages avoisinants. Ces attaques auraient causé des victimes et des blessures parmi les civils et les personnes non armées, accentuant la tension dans une région déjà marquée par une longue histoire de conflits.

Le ministère exprime son inquiétude face à cette escalade qui se produit loin de la frontière sud traditionnellement conflictuelle du Liban, interprétant cela comme une volonté délibérée d’Israël d’élargir la zone de conflit. La crainte est que de tels actes d’agression puissent être le prélude d’une guerre régionale plus vaste, potentiellement recherchée par le gouvernement israélien pour détourner l’attention de ses propres crises internes, estime les diplomates libanais.

La plainte vise non seulement à condamner les attaques, mais également à appeler la communauté internationale à exercer des pressions sur Israël pour qu’il cesse ses actions militaires qui s’intensifient. Le ministère libanais demande également aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner collectivement les attaques israéliennes et d’œuvrer pour la mise en œuvre complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité datant de 2006. Cette résolution vise à établir une paix durable et une tranquillité sur les frontières sud du Liban, garantissant la sécurité et la stabilité pour les citoyens de cette région troublée.