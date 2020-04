Faisant face à de nombreuses critiques en raison du coût plus important des billets destinés au rapatriement des libanais de l’étranger, le président de la Middle East Airlines Mohammed Hout s’est finalement exprimé, indiquant que cette opération couterait 20 millions de dollars à la compagnie aérienne nationale.

Mohammed Hout a également indiqué qu’il ne sera pas prêt à utiliser la trésorerie de la compagnie déjà fortement impactée – de l’ordre de 35 millions de dollars de pertes mensuelles depuis la fermeture de l’aéroport international de Beyrouth, la nuit du 18 mars 2020 – par la crise économique et la crise liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, estimant ignorer quand cela se terminera.

Il a également reconnu que la situation à laquelle fait face l’entreprise publique est encore plus dure que celle durant le conflit israélo-libanais de 2006, souhaiter conserver ces fonds pour ne pas mettre au chômage une partie des 6 000 employés de la compagnie aérienne et continuer à verser leurs salaires.

La MEA n’appartient pas à l’état, indique Mohammed Hout, qui souligne que la Banque du Liban possède 99% des actions. Il s’agit d’une compagnie qui appartient en grande partie à la Banque Centrale en conformité avec les lois libanaises et non liée à un financement public.

Pour rappel, le programme de rapatriement des libanais bloqués à l’étranger a commencé ce dimanche 5 avril avec 4 vols, en provenance de Riyad, Abou Dhabi, Lagos et Abidjan et devrait se poursuivre ce mardi avec des vols prévus pour Madrid, Paris, Kinshasa et Istanbul, à des prix généralement plus élevés que ceux habituels. la compagnie avait indiqué que cette politique tarifaire était liée à plusieurs facteurs comme le fait de devoir voyager à vide à l’aller et qu’un nombre plus réduit que d’habitude peut s’embarquer à bord.

J Class Y Class Date Arrival* Departure* Flight no Destination Euro 2200 Euro 1100 7/4/2020 17:25 12:10 ME212 Paris-Beirut Euro 2200 Euro 1100 7/4/2020 20:25 14:45 ME242 Madrid-Beirut USD 3900 USD 1800 7/4/2020 23:25 14:25 ME574 Kinshasa-Beirut USD 1000 USD 500 7/4/2020 19:00 17:15 ME268 Istanbul-Beirut source: MEA.com.lb