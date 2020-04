L’indice des prix de l’institut de recherche et de consultation a indiqué que le taux d’inflation aurait atteint 11.4% sur une période d’une année.

Parmi les principaux postes de dépense qui ont augmenté sur une période d’une année, la catégorie «Vêtements», une hausse de 27,7%, suivie par la catégorie «Aliments et boissons» avec une hausse de 16,8%, la catégorie «Transports et télécommunications» avec une hausse de 15,7% et la catégorie «Biens de consommation durables» avec une hausse de 8,3%.

Concernant la catégorie Alimentation et Boissons, cette hausse a principalement été induite par les produits liés au tombac et tabac (39.4%) puis boissons non alcoolisées (19.4%) et alimentaire avec une hausse de 15.4%. Fait troublant, les boissons alcoolisées n’ont augmentées que de 5.3% seulement.

Concernant la catégorie Logement, une hausse relative s’explique par une importante augmentation du sous indice lié aux travaux d’entretiens et de maintenance/. Quant au poste des dépenses énergétiques, il reste stable, avec une hausse de seulement 3.4%.

Autre bonne nouvelle, la catégorie santé n’a augmenté que de 2% en général, en raison du maintien des prix, tout comme le secteur de l’éducation dont le cout n’a augmenté que de 1%.