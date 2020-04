Ce contenu n’est accessible qu’aux membres du site. Si vous êtes inscrit, veuillez vous connecter. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ci-dessous.

Connexion pour les utilisateurs enregistrés Nom d’utilisateur ou e-mail Mot de passe Se souvenir de moi

Le Premier Ministre s’est exprimé devant les libanais après l’approbation du plan de sauvetage de l’économie libanaise. Le premier ministre s’est félicité de l’adoption pour la première fois de son histoire d’un plan clair pour sortir de la crise économique, évoquant plus largement la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics et la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar. Nous avançons dans le bon sens pour sauver le pays de la crise financière. Ce par quoi le Liban passe n’est pas une circonstance ordinaire ou transitoire, estime le Premier Ministre qui avait