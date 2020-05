Des sources ont indiqué que le gouvernement aurait reçu des retours positifs de responsables du Fonds Monétaire International (FMI) après l’annonce du plan de sauvetage de l’économie libanaise confrontée à une importante crise économique.

Ces mêmes sources indiquent que les autorités libanaises attendent une réponse de l’institution international d’ici un maximum de 2 semaines pour débuter les négociations.

“La coopération avec le FMI ouvrirait de nombreuses perspectives pour le Liban et notamment la restauration de la confiance des pays arabes et de la communauté internationale et l’obtention d’une aide et de prêts”, indique ces sources qui poursuivent estimant à 9 milliards de dollars, les sommes que pourrait obtenir le Pays des Cèdres de la part du FMI au cours des années prochaines. D’autres aides pourraient être versées par des pays amis, la Banque Mondiale ou des fonds similaires.

Cette information intervient alors que le Liban a officialisé une demande d’assistance financière au FMI, la semaine dernière. Les autorités libanaises ont également présenté un plan visant à restructurer l’économie libanaise et plus particulièrement le secteur bancaire tant public et privé dont les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de millards de dollars. L’annonce de ce plan était très attendu depuis l’annonce d’un état de défaut de paiement, début mars.

Même après l’obtention d’une aide du FMI, les autorités libanaises devraient entamer des négociations avec les principaux détenteurs d’obligations internationales, alors que des fonds vautours – comme Ashmore Group – avaient acheté des volumes importants avant l’annonce de l’état de défaut de paiement.

La crise économique s’est encore aggravée au Liban avec le risque de voir plus de 60% de la population vivre sous le seuil de pauvreté, alors que la valeur de la livre libanaise se détériore face au dollar, ayant atteint son plus bas historique, 4 300 LL/USD au marché noir, lundi dernier.