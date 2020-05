Le dernier bilan donné par le Ministère de la Santé fait état de 740 personnes contaminées par le coronavirus COVID-19, 205 guérisons et 25 décès. 3 nouveaux cas ont donc été découverts depuis hier alors que le Liban débute ce lundi la deuxième phase de son plan de déconfinement avec notamment la réouverture partielle des restaurants et de certaines entreprises.

Le Ministère de l’Intérieur a ainsi publié hier un nouveau décret assouplissant les horaires d’ouverture des entreprises.





Les coiffeurs pour homme ouvriront les lundi mardi et mercredi et les coiffeurs pour femmes, les jeudi, vendredi, samedi, sur rendez-vous de 8h jusqu’à 17 heures. Les professions libérales peuvent exercer tous les jours de la semaine. Les restaurants peuvent ouvrir tous les jours de la semaine, avec une clientèle qui ne dépasse pas 30% de ses capacités. Fumer le Narguilé y est interdit. En cas de violation, les établissements pourraient être fermés.

Les concessionnaires de voitures neuves et d’occasion peuvent ouvrir tous les jours de la semaine également.

Les cafés, les boites de nuits ou encore les terrains sportifs doivent rester fermés. Cependant l’accès aux corniches maritimes est désormais possible de 5 h du matin jusqu’à 19 heures.

Le décret rappelle les mesures sanitaires à respecter comme le port du masque, les mesures de distanciation.

La première phase avait débuté le 27 avril dernier. Les différentes étapes sont accompagnées d’ajustement hebdomadaires en cas de hausse du nombre de personnes contaminées. Une troisième phase devrait débuter le 11 mai, puis une quatrième phase, le 25 mai, avec la réouverture des écoles et des universités pour les examens officiels. Enfin, le 8 juin, devraient être rouverts les établissements scolaires et universitaires, les stations balnéaires, les églises et les mosquées ainsi que l’Aéroport International de Beyrouth.

Pour rappel, le Premier Ministre Hassan Diab avait appelé la population à la prudence cette semaine, estimant que jusqu’à 56% de la population libanaise pourrait être contaminée par le covirus.

Au niveau statistique, ce 4 mai

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 1.49% des cas seraient âgés de moins de 10 ans

7.72% de 10 à 19 ans

24.66% de 20 à 29 ans

14.23% de 30 à 39 ans

14.63% de 40 à 49 ans

15.31% de 50 à 59 ans

9.49% de 60 à 69 ans

7.32% de 70 à 79 ans

et 5.15% de plus de 80 ans



54% des cas seraient des hommes et 46% des femmes.



Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 25.79% seraient symptomatiques, 65.57% montreraient des symptômes légers et 8.64% seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 55% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 25% suite à des déplacements à l’étranger, 15% toujours sous investigation et 4% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Le Metn compte 148 cas (+0 par rapport à hier)

Beyrouth compte 113 cas (+1 par rapport à hier)

le Kesrouan compte 85 cas (+0 par rapport à hier)

Bcharré compte 71 cas (+0 par rapport à hier)

le caza de Baabda compte 61 cas (+0 par rapport à hier)

le caza de Jbeil compte 50 cas

Zghorta compte 41 cas (+0 par rapport à hier)

Le caza du Akkar reste inchangé à 26 cas

Le Chouf reste inchangé avec 19 cas au total

Le caza d'Aley compte 18 cas comme hier hier

Batroun compte 18 cas contre 17 cas hier

Denniyeh compte 16 cas (+0 par rapport à hier)

Tripoli compte 15 cas (+1 par rapport à hier)

Saïda compte 13 cas (+1 par rapport à hier)

Baalbeck compte 11 cas (+1 par rapport à hier)

Tyr compte 11 cas (+1 par rapport à hier)

Le Koura compte 7 cas (+1 par rapport à hier)

Ben Jbail compte 4 cas

Zahlé compte 4 cas

Nabatiyeh compte 3 cas (+0 par rapport à hier)

2 cas feraient actuellement l'objet d'enquêtes

Jezzine compte 2 cas (+1 par rapport à hier)

Marjayoun compte 1 cas

et le Hermel compte 1 cas