La crise financière qui frappe l’UNRWA au Liban, suite à la suspension des contributions de pays donateurs en raison des allégations d’Israël d’une participation d’un certain nombre de ses employés aux évènements du 7 octobre, met en péril l’assistance vitale à des milliers de réfugiés palestiniens dans le pays. Cette situation critique survient dans un contexte historiquement complexe, où le rôle des milices palestiniennes durant la guerre civile libanaise de 1975 reste un sujet sensible et profondément ancré dans la mémoire collective. L’UNRWA, en fournissant éducation, soins de santé, et services de base, se trouve au cœur de cette dynamique délicate, entre besoins humanitaires immédiats et résonances historiques conflictuelles.

Au-delà des défis immédiats posés par la suspension du financement, se trouve la question plus large de l’intégration et de l’implantation des réfugiés palestiniens au Liban. Les craintes d’une implantation permanente s’entremêlent avec le souvenir des tensions et des violences liées à la présence et aux actions des milices palestiniennes pendant les années de guerre civile. Ces souvenirs alimentent les réticences et les inquiétudes parmi la population libanaise concernant une potentielle modification de l’équilibre démographique et confessionnel du pays.

Le rôle joué par les factions palestiniennes durant la guerre civile libanaise a non seulement marqué l’histoire du Liban mais continue d’influencer les perceptions et les politiques à l’égard des réfugiés palestiniens. L’implication des milices dans les combats et les alliances fluctuantes de l’époque ont laissé des cicatrices profondes, rendant la gestion de la crise actuelle encore plus complexe pour l’UNRWA et les autorités libanaises.

Face à ces défis, l’UNRWA tente de naviguer dans un paysage marqué par des décennies de conflits et de méfiances, tout en soulignant l’importance de la continuité de ses services pour éviter une détérioration des conditions de vie dans les camps. La suspension collective du financement soulève donc des questions non seulement sur la viabilité à long terme des opérations de l’UNRWA mais aussi sur la capacité du Liban à gérer les répercussions d’une telle crise sans exacerber les tensions existantes.

Focus

Quel est le nombre total de réfugiés Palestiniens que le Liban a accueilli sur son territoire depuis 1948 ? Quelle est leurs répartitions?

Depuis 1948, le Liban a accueilli un nombre significatif de réfugiés palestiniens. Initialement, ces réfugiés fuyaient la guerre arabo-israélienne de 1948, et leur nombre a continué d’augmenter avec les conflits ultérieurs et les différentes vagues de déplacements. À mon dernier point de mise à jour en avril 2023, l’UNRWA, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, recensait environ 470 000 réfugiés palestiniens enregistrés au Liban. Cependant, le nombre réel de réfugiés présents dans le pays serait plus faible, car beaucoup ont émigré, sans que leur départ ne soit officiellement enregistré par l’UNRWA. Cependant, aux réfugiés palestiniens, se sont rajoutés ces dernières années de nombreux réfugiés syriens venus en raison de la guerre civile qui ravagent leur pays.

La répartition des réfugiés palestiniens au Liban est principalement concentrée autour des camps de réfugiés. Le Liban compte 12 camps de réfugiés officiels reconnus par l’UNRWA, dispersés dans différentes régions du pays, y compris à Beyrouth, dans le Sud et dans le Nord du Liban. Ces camps varient en taille et en conditions de vie, et ils sont souvent caractérisés par une densité de population élevée, des infrastructures précaires, et un accès limité à des services essentiels comme l’éducation, la santé et l’emploi.

Les réfugiés palestiniens au Liban font face à des restrictions légales significatives qui limitent leur accès au travail et à la propriété. Cette situation contribue à une concentration élevée de la population réfugiée dans les camps, où ils peuvent bénéficier de certains services fournis par l’UNRWA et d’autres organisations non gouvernementales. En dehors des camps, les réfugiés palestiniens sont également présents dans des rassemblements informels et des zones urbaines, bien que dans une moindre mesure.