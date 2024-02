Chypre s’apprête à franchir une étape décisive dans sa lutte contre les flux financiers illicites et le contournement des sanctions internationales. D’ici la fin de l’année, le pays envisage de mettre en place une nouvelle unité dédiée à la mise en œuvre des sanctions financières. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par ce membre de l’Union Européenne pour se défaire de l’image de havre financier pour les oligarques russes. Le développement de cette unité bénéficiera du soutien technique du Royaume-Uni, qui partagera son expertise et ses pratiques exemplaires à travers son Office of Trade Sanctions Implementations. Cet office britannique, axé sur l’application de sanctions rigoureuses contre les entités esquivant les restrictions, offre un modèle de vigilance et d’efficacité que Chypre cherche à émuler.

La création de l’unité chypriote, conditionnée à l’adoption de la législation correspondante, vise à concrétiser un accord bilatéral entre Chypre et le Royaume-Uni établi en mai 2023. Cet accord a pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux pays dans la prévention des flux financiers illicites et de soutenir Chypre dans le renforcement de son cadre législatif existant.

Une décision qui impacte potentiellement des responsables politiques et financiers libanais accusés de détournements de fonds

Cette décision chypriote, si elle est liée au rôle joué par les oligarques russes, semble être liée aux révélations du Dossier Cyprus Confidential qui cite également un certain nombre de responsables libanais notamment du secteur bancaire avec le nom de Mohammed Safadi, de l’ancien gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé et de son frère Raja Salamé, déjà accusés de détournements de fonds au Liban et en Europe et de Salim Sfeir, président de l’Association des Banques du Liban et de la Bank of Beirut.

L’enquête révèle: L’utilisation de Chypre par des oligarques russes, des politiciens corrompus et d’autres individus pour dissimuler des avoirs et échapper aux sanctions internationales.

Le rôle joué par les services juridiques et financiers chypriotes dans la facilitation de ces pratiques opaques.

Des failles dans le système de régulation chypriote qui ont permis ces abus. Cyprus Confidential a eu un impact important: L’enquête a déclenché des investigations dans plusieurs pays, dont Chypre, la Russie et les États-Unis.

Le gouvernement chypriote a annoncé des réformes pour renforcer son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’enquête a également contribué à sensibiliser le public aux dangers de la corruption et des flux financiers illicites.

Cette nouvelle initiative intervient dans un contexte où la présence notable de banques libanaises et de leurs actionnaires à Chypre suscite des interrogations quant aux répercussions de cette mesure. Les institutions financières libanaises, ayant trouvé à Chypre un terrain favorable pour l’expansion de leurs activités, pourraient se voir impactées par l’intensification des efforts de régulation et de surveillance déjà important de la part des autorités chypriotes depuis la crise financière au Liban en 2019. Les mesures renforcées pourraient impliquer une analyse plus approfondie des opérations financières et une vigilance accrue sur les transactions suspectes, affectant potentiellement la fluidité des opérations bancaires libanaises sur l’île.

La présence de ces banques libanaises à Chypre soulève des questions sur la manière dont ces entités navigueront dans un environnement réglementaire renforcé. La capacité de ces institutions à s’adapter aux nouvelles exigences et à maintenir des opérations conformes sera cruciale. De plus, les actionnaires de ces banques, souvent impliqués dans des réseaux d’affaires transnationaux, pourraient également être soumis à une surveillance accrue, dans le but de prévenir le blanchiment d’argent et le financement d’activités illicites.

L’Association du Barreau de Chypre, consciente des enjeux, a promis de sévir contre les avocats qui enfreindraient les règles, en réaction aux révélations de l’enquête Cyprus Confidential de l’ICIJ. Ces révélations ont mis en lumière le rôle des services financiers chypriotes dans la facilitation des activités économiques, malgré les sanctions ou des affaires pénales. La promesse de transparence et de responsabilité de l’Association du Barreau signale un engagement à restaurer la confiance et à assurer une industrie juridique intègre.

La réaction rapide du président chypriote Nikos Christodoulides aux révélations de Cyprus Confidential, promettant une enquête gouvernementale, reflète la détermination de Chypre à restaurer sa réputation. Cette volonté est corroborée par l’assistance d’experts américains en criminalité financière venus soutenir l’enquête sur les facilitateurs de violations des sanctions.

L’impact de ces changements certes liés aux transactions illégales russes sur les entités financières russes mais aussi libanaises à Chypre pourrait marquer un tournant dans la manière dont le pays aborde la régulation financière et la coopération internationale contre les pratiques financières illicites.