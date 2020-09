Deux terroristes seraient activement recherchés au Nord du Liban. Pour l’heure, les recherches se focalisent au niveau de la localité d’Ashash en direction de Kfar Habou et de Rachine. Ils appartiendraient à la même cellule de Daesh qui aurait tué 4 miliaires libanais ce matin.

Les hommes du service de renseignement de l’Armée Libanaise tentaient alors d’interpeler le chef de la cellule terroriste qui était déjà impliquée dans l’incident de Kaftoun dans la région du Koura.

