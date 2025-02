Donald Trump, le roi du deal et l’Europe qui tremble (ou pas)

- Advertisement -

Il était une fois, dans un monde où les tweets valaient des traités et où les menaces commerciales remplaçaient les poignées de main, un homme aux cheveux dorés et à l’ego plus grand que le Texas. Donald J. Trump, 47e président des États-Unis, ayant succédé au bon vieux Joe Biden après un retour en force dont lui seul a le secret, avait une vision simple de la diplomatie : « Si ça ne rapporte pas de cash, ça ne vaut pas un clou. » Exit les grandes stratégies géopolitiques, les alliances historiques ou les subtilités des relations internationales – pour Trump, tout se résume à une équation digne d’un marchand de tapis : combien ça coûte, combien ça rapporte, et qui paie l’addition.

Et voilà qu’après avoir secoué l’Ukraine comme un pommier (ou plutôt comme un portefeuille bien garni) et menacé la Chine d’une guerre commerciale digne d’un western à Wall Street, le grand Donald a décidé de tourner son regard perçant vers l’Union européenne. Oui, cette entité bizarre, ce club de bureaucrates qui parlent 27 langues mais ne savent pas dire « deal » correctement, selon lui. Avec un sourire en coin et une tape dans le dos imaginaire à ses électeurs, Trump a lâché une de ses perles : « L’Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. » Subtil, raffiné, un vrai haïku diplomatique. Oubliez les longues heures de négociations à Bruxelles, les traités de Rome ou les rêves de paix post-Seconde Guerre mondiale – pour Trump, l’UE, c’est juste une bande de râleurs qui veulent piquer des parts de marché à l’Amérique. Et quoi de mieux pour leur répondre qu’une menace de droits de douane de 25 % sur leurs fromages, leurs voitures et leurs vins hors de prix ? Parce que rien ne dit « je t’aime » comme une bonne vieille taxe punitive.

Mais remontons un peu le fil de cette saga rocambolesque. Avant de s’en prendre à l’UE, Trump avait déjà fait ses gammes ailleurs. Prenons l’Ukraine, par exemple. Après des années de conflit avec la Russie, Kyiv se retrouve avec une facture salée et un besoin urgent de reconstruire. Et là, miracle ! Ou plutôt, deal ! L’Ukraine, sous la pression subtile de Trump qui agite ses gros bras économiques et menace la Chine d’une guerre commerciale (parce que oui, il adore jouer les shérifs avec tout le monde), se voit pousser à céder un accès à ses précieuses terres rares, estimées à 350 milliards de dollars. Pas des champs de blé ou des patates, non, des terres rares – ces trucs qui font briller les yeux des industriels et des stratèges militaires. « Tu vois, Volodymyr, c’est simple : tu me files tes minerais, je te file des armes, et tout le monde est content », aurait pu dire Trump, un stylo doré à la main. Et hop, l’Ukraine ouvre ses sous-sols, Trump se vante d’avoir « sauvé » le pays, et Poutine fait semblant de ne pas voir que son voisin devient une carte dans le jeu de poker américain. Un triomphe diplomatique ? Non, juste un marché de dupes où Kyiv paie en nature. Mais pour Trump, c’est du pareil au même : l’important, c’est que ça scintille dans son bilan.

Fort de ce succès (ou de cette extorsion, selon le point de vue), Trump a décidé que l’Union européenne méritait elle aussi une leçon de son génie transactionnel. Parce que, soyons honnêtes, l’UE, avec ses airs de première de la classe, agace profondément notre héros. « Ils font leurs petites réunions, ils signent des papelards, et pendant ce temps, ils nous vendent leurs BMW et leur camembert à des prix exorbitants. C’est une arnaque, je vous le dis ! » Voilà, en substance, la philosophie trumpienne sur la construction européenne. Pas de grands idéaux, pas de vision à long terme – juste une obsession pour les chiffres et une aversion pour tout ce qui ne hurle pas « America First ». Alors, quand il menace de taxer à 25 % tout ce qui traverse l’Atlantique avec un accent européen, il ne fait pas semblant. Champagne français ? Taxé. Saucisses allemandes ? Taxées. Chaussures italiennes ? Taxées aussi, même si Melania risque de faire la grimace.

Mais au-delà de la caricature, il y a quelque chose de fascinant dans cette approche. La diplomatie de Trump, c’est un peu comme une partie de Monopoly où il serait à la fois le banquier, le joueur et le type qui renverse le plateau si ça ne va pas dans son sens. Pas de bla-bla stratégique, pas de considérations sur l’équilibre des puissances ou les alliances militaires – juste de l’argent, des intérêts financiers, et une bonne dose de « moi d’abord ». Oubliez les discours policés de Kissinger ou les subtilités de Metternich ; ici, on parle gros sous et gros bras. « Vous voulez du commerce ? Payez-moi. Vous voulez de la sécurité ? Montrez-moi le fric. Vous voulez mon amitié ? Achetez plus de soja américain. » C’est brut, c’est direct, et ça ne s’encombre pas des codes habituels de la diplomatie. À quoi bon serrer des mains et sourire devant les caméras si on peut obtenir la même chose en tapant du poing sur la table ?

Évidemment, cette méthode a ses fans. Dans les diners du Midwest, on adore cet homme qui « dit les choses comme elles sont » et qui traite les Européens comme des vendeurs de porte-à-porte un peu trop insistants. « Enfin quelqu’un qui remet ces snobs à leur place ! » s’exclament-ils en engloutissant leurs burgers. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, on rigole un peu moins. Parce que si Trump voit l’UE comme une machine à embêter l’Amérique, les Européens, eux, commencent à se demander si ce type n’est pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Car soyons sérieux deux minutes : menacer ses alliés historiques de taxes punitives, c’est peut-être jouissif sur le moment, mais ça risque de laisser un goût amer à long terme.

Imaginez la scène. Macron, Scholz, et les autres chefs d’État européens réunis autour d’une table, sirotant un café hors de prix, pendant que Trump leur envoie un tweet : « Vos bagnoles puent, vos impôts sont trop hauts, et vos règles écolos sont débiles. 25 % de taxes ou rien ! » Réponse probable de l’UE : un communiqué de trois pages, rédigé dans un jargon incompréhensible, qui dira en substance « Nous regrettons cette escalade et appelons au dialogue ». Traduction : « On va trouver un moyen de te contourner, mon gars. » Parce que l’Union européenne, aussi bancale soit-elle, n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds sans réagir. Déjà, on entend des murmures : « Et si on taxait leurs iPhones ? Leurs films Marvel ? Leurs Big Macs ? » La guerre commerciale, ça se joue à deux, et Trump pourrait bien découvrir que ses « amis » européens ont des cartes dans leur manche.

Mais le plus drôle – ou le plus tragique, selon l’humeur – dans cette histoire, c’est que cette diplomatie de comptoir pourrait finir par isoler les États-Unis. Oui, vous avez bien lu : le grand Donald, chantre de l’Amérique triomphante, risque de transformer son pays en île déserte au milieu d’un monde qui n’a plus envie de jouer avec lui. Car à force de traiter tout le monde comme des adversaires – l’Ukraine, la Chine, l’UE, et probablement le Canada un de ces jours –, il finit par épuiser la patience de ceux qui, jusque-là, voyaient les États-Unis comme un partenaire fiable. Et ce n’est pas fini : il est à craindre que cette politique transactionnelle s’étende au Moyen-Orient, notamment au Liban, où Trump pourrait bien débarquer avec son carnet de chèques et une idée lumineuse. « Vous voulez sauver votre pays de la crise économique ? Naturalisez vos réfugiés palestiniens, prenez un peu de cash, et on appelle ça un deal ! » Une solution miracle pour Beyrouth, ou plutôt un cauchemar géopolitique déguisé en offre généreuse ? Parce que forcer un pays en ruines à absorber des centaines de milliers de Palestiniens en échange d’un billet vert, c’est le genre de « diplomatie » qui pourrait mettre le feu à une région déjà bien inflammable. « On ne négocie pas avec un type qui te met un flingue sur la tempe pour te vendre une voiture », résume un diplomate anonyme à Bruxelles – et on pourrait ajouter : encore moins avec un type qui te refile ses problèmes en te tendant une liasse de billets.

Prenons un instant pour admirer le paradoxe. Trump, qui rêve d’une Amérique plus grande, plus forte, plus respectée, pourrait bien la réduire à une forteresse solitaire, entourée de nations qui préfèrent s’entendre entre elles plutôt que de subir ses caprices. L’UE pourrait accélérer ses accords avec la Chine, l’Ukraine se tourner vers d’autres protecteurs, et même les alliés traditionnels comme le Japon ou la Corée du Sud commencer à se demander si le parapluie américain vaut encore le coup – sans parler du Liban, qui risque de lui claquer la porte au nez si ses « solutions » tournent au fiasco. Tout ça parce que, pour Trump, une alliance ne vaut que par le chèque qui l’accompagne. Pas de vision, pas de projet commun – juste une addition à régler. C’est presque poétique, dans un genre absurde : le roi du deal, maître autoproclamé de l’art de la négociation, qui finit par se retrouver tout seul avec ses billets verts et ses tweets rageurs.

Alors, que dire de tout ça ? Peut-être que Donald Trump est un génie incompris, un visionnaire qui réinvente la diplomatie à coups de dollars et de claques dans le dos. Ou peut-être qu’il est juste un gamin capricieux qui croit que le monde entier est une extension de ses casinos. Une chose est sûre : avec lui, on ne s’ennuie jamais. Entre ses menaces à l’UE, ses deals improbables avec l’Ukraine, son mépris assumé pour tout ce qui ne brille pas comme un lingot d’or, et ses idées farfelues pour le Moyen-Orient, il nous offre un spectacle permanent. Reste à savoir qui rira le dernier – les Européens avec leurs fromages taxés, les Américains avec leur président-showman, ou le reste du monde qui regarde cette farce en mangeant du popcorn. Une seule certitude : dans l’univers de Trump, la diplomatie n’a rien de diplomatique, et c’est peut-être ça, au fond, qui fait son charme.