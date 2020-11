Enquête sur les effets de la récente dépression économique sur le licenciement en masse des employés des industries touchées par la crise financière du Liban de 2019: Conclusions

5 minutes à lire

Voici la dernière partie (ou la dixième partie) l’enquête sur « les effets de la récente dépression économique sur le licenciement en masse des employés des industries touchées par la crise financière du Liban de 2019: Un aperçu sur leur impact sur les décisions administratives affectant la motivation de la masse salariale ». Cette partie, étant en fait la neuvième partie de l’étude, présente les conclusions de notre enquête. Enfin, pour accéder au précédent article (ou à la huitième partie de la recherche qui a traité sur le problème de santé mentale avec les travailleurs de première ligne), cliquez ici.

Cependant, un article réédité sur « la discrimination sexuelle les styles de leadership au Liban en termes de droit des affaires et des principes d’éthique des affaires » reprenant un précédent article sur ce sujet. Il indique une discussion pertinente liée au style de leadership utilisé qui pourrait modifier la motivation de la masse salariale fait donc sujet du de la neuvième partie de cette recherche, que vous pouvez consulter, ici.

La contribution à la connaissance, à la littérature, à l’originalité et aux praticiens est répertoriée comme suit: Premièrement , la révolution anti-corruption libanaise d’octobre 2019 a montré plus clairement que la corruption politique est omniprésente dans tous les secteurs.

Deuxièmement , après avoir identifié que la cause première de la crise économique libanaise était la corruption politique mentionnée ci-dessus, nous pouvons affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une des principales causes de démotivation et de rotation (voir:http://blog.blominvet.com).

Troisièmement , des études économiques approfondies font défaut dans ce pays, il est donc important de les relier aux études sur le chiffre d’affaires dans un proche avenir (voir: www.lcps-lebanon.org).

Quatrièmement , toutes les parties prenantes ciblées ont été identifiées objectivement. Ils ont été approchés en raison de l’issue de la révolution libanaise du 17 octobre 2019 qui a sensibilisé l’élite politique corrompue et la façon dont elle dirigeait le spectacle, et a monopolisé tout, même les soi-disant projets de développement (voir: www.lcps-lebanon.org).

Comme l’ont montré tous les répondants, 100% d’entre eux conviennent qu’avec la terrible situation économique au Liban, des licenciements massifs de la masse salariale se sont produits dans plusieurs secteurs. Les experts sont tous d’accords que ces licenciements massifs de la force ouvrière nuiraient, plutôt qu’aiderait, les institutions, quelle que soit la mauvaise situation économique. (voir: www.worldbank.org)

L’entrepreneuriat est la solution et doit être pris en compte pour faire baisser le taux de chômage. Pourtant, la majorité d’entre eux (68,18%) pensent en effet que le les licenciements en masse ou l’attrition entrave la motivation, la productivité, les revenus et les performances de l’organisation, mais 18,18% d’entre eux sont neutres. Cependant, 13,64% de la population échantillonnée ne pensent pas qu’un licenciement massif nuirait l’économie, sape la motivation des employés et conduit à de moins bonnes performances industrielles (voir: www.worldbank.org). De nombreuses études corroborent nos données. Pour terminer, voir les Figures 1 et 2, veuillez consulter nos conclusions.

Figure 1: Résultats de la triangulation des données de l’étude pilote, et des sondages.

Figure 2: Résultat pris lors de la recherche de littérature qui lie les décisions managériales avec la motivation des employés.

La Figure 1 démontre la triangulation des données collectées tout le long de l’enquête. En effet, la recherche de la littérature approfondie (menée au début de notre recherche est alignée ave l’étude pilote qui a été administrée, celle-ci étant en accord avec les sondages. Enfin, la Figure 2 présente de manière causale (mais de manière corrélative et non expérimentale) la relation entre les politiques de licenciements avec la motivation des employés. La figure 3 reprend notre interprétation Lint les styles de Leadership (TSL, TCL, TFL à la motivation de la masse salariale.

Figure 3 : Interprétation de la relation de style de leadership avec la productivité et la motivation de la masse salariale.

Si on inclut cette figure nous remarquons ceci. 1) Les leaders du type TSL (transactionnels) sont concernés par la productivité au dépens de la motivation et du bien-être des employés, alors, le style du leadership utilisé aussi a un effet sur la productivité de l’entreprise, et/ ou de la motivation de la masse salariale. 2) Or les leaders du type TFF (transformationnels) facilitent le rapport humain, peut contribuer à améliorer la motivation de la masse salariale au sein de l’entreprise.

Le style de leadership autoritaire « dit leadership directif » n’aide pas à la motivation de la masse salariale, encore moins ne favorise le rapport humain. Ceci est un style de leadership parfait pour l’armée. Le type de leadership axé sur la réussite (ou achievement-oriented Leadership) aussi pourrait être un attribut de leaders du style TSL. Le leadership participatifs et supportif (Leaders du style TFL) est axé sur la communication, et les relations humaines pourraient favoriser la motivation de masse salaraile.