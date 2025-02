Entre prudence et ambition : Riyad et Tel-Aviv peuvent-ils encore s’entendre ?

- Advertisement -

Un rapprochement freiné par la guerre et les tensions régionales

Depuis plusieurs années, l’Arabie Saoudite et Israël ont entrepris un rapprochement stratégique, visant à normaliser leurs relations diplomatiques. Dans le sillage des Accords d’Abraham, plusieurs États arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont formalisé leurs liens avec Israël, sous l’égide des États-Unis. L’Arabie Saoudite, acteur-clé du monde arabe, semblait suivre une trajectoire similaire, entamant des discussions avancées pour une ouverture progressive avec Tel-Aviv​.

Toutefois, la guerre entre Israël et le Hezbollah, la mort de Hassan Nasrallah et l’escalade avec l’Iran ont provoqué un ralentissement brutal de ces négociations. Selon Al Sharq AL Awsat (23 février 2025), Riyad redoute que se rapprocher d’Israël dans un contexte aussi explosif ne soit perçu comme une provocation par ses voisins arabes et l’opinion publique régionale​.

Les facteurs du blocage

Plusieurs éléments expliquent le gel temporaire des discussions entre l’Arabie Saoudite et Israël :

La guerre entre Israël et le Hezbollah : L’Arabie Saoudite a toujours entretenu une position ambivalente vis-à-vis du Hezbollah. Si Riyad considère le groupe chiite comme une organisation terroriste , il craint qu’une alliance trop visible avec Israël ne renforce la colère de l’axe pro-iranien dans la région .

vis-à-vis du Hezbollah. Si Riyad considère le groupe chiite comme une , il craint qu’une alliance trop visible avec Israël . De plus, l’ampleur des destructions au Liban et les réactions populaires dans le monde arabe ont rendu toute annonce de rapprochement diplomatique risquée pour Mohammed ben Salmane. La montée des tensions avec l’Iran : L’Iran, rival historique de l’Arabie Saoudite, a intensifié son soutien aux groupes armés de la région , notamment en fournissant des armes sophistiquées au Hezbollah .

, notamment en . Riyad cherche actuellement à préserver un équilibre fragile avec Téhéran. Se rapprocher officiellement d’Israël dans ce contexte pourrait être perçu comme un acte hostile par l’Iran, relançant les tensions entre les deux puissances régionales. L’opinion publique arabe et la question palestinienne : Malgré des réformes internes visant à moderniser le royaume, Mohammed ben Salmane doit composer avec une opinion publique encore largement hostile à Israël .

. La question palestinienne reste centrale dans le monde arabe. Si certains États du Golfe ont normalisé leurs relations avec Israël, de nombreux citoyens voient toujours cette démarche comme une trahison .

dans le monde arabe. Si certains États du Golfe ont normalisé leurs relations avec Israël, . Les violences en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que les déclarations radicales du gouvernement Netanyahu, compliquent encore davantage la position saoudienne​.

Face à ces obstacles, Riyad a choisi de temporiser, préférant ne pas officialiser de rapprochement avant d’avoir une vision plus claire des évolutions géopolitiques régionales.

Israël face au ralentissement saoudien : une normalisation jugée stratégique

Si l’Arabie Saoudite a choisi de ralentir le processus de normalisation, Israël, de son côté, considère ce rapprochement comme une priorité stratégique. Pour Tel-Aviv, l’établissement de relations diplomatiques officielles avec Riyad représenterait une avancée majeure dans l’intégration régionale d’Israël et un tournant historique pour la politique moyen-orientale​.

Israël voit plusieurs intérêts cruciaux dans cette normalisation :

Un renforcement de la coalition anti-iranienne L’État hébreu cherche depuis longtemps à consolider une alliance régionale contre l’Iran , son principal rival géopolitique.

, son principal rival géopolitique. Un rapprochement officiel avec Riyad permettrait de coordonner les politiques de défense , notamment en matière de renseignement et de technologie militaire .

, notamment en matière de . Les accords de sécurité pourraient aussi impliquer une coopération plus poussée sur la défense aérienne, notamment pour contrer les missiles et drones iraniens utilisés par des groupes affiliés comme le Hezbollah et les Houthis. Un levier économique majeur L’Arabie Saoudite, avec son projet Vision 2030 , ambitionne de devenir un pôle économique global, et Israël pourrait lui offrir des partenariats technologiques et agricoles de premier ordre .

, ambitionne de devenir un pôle économique global, et Israël pourrait lui offrir . Les entreprises israéliennes spécialisées dans les nouvelles technologies, la cybersécurité et l’intelligence artificielle pourraient jouer un rôle clé dans la modernisation du royaume.

pourraient jouer un rôle clé dans la modernisation du royaume. Le secteur de l’énergie est aussi un enjeu clé : Israël, en tant qu’acteur émergent du marché du gaz, pourrait chercher à intégrer l’Arabie Saoudite dans son réseau d’exportation énergétique. Un gain diplomatique et un rééquilibrage géopolitique Après la signature des Accords d’Abraham , Israël a réussi à établir des relations avec plusieurs pays arabes , mais l’Arabie Saoudite reste le plus influent d’entre eux .

, Israël a réussi à , mais l’Arabie Saoudite reste . Une reconnaissance officielle de Riyad renforcerait considérablement la position d’Israël sur la scène internationale , réduisant l’isolement diplomatique auquel l’État hébreu fait encore face dans certaines instances mondiales.

, réduisant l’isolement diplomatique auquel l’État hébreu fait encore face dans certaines instances mondiales. Ce rapprochement pourrait aussi affaiblir la position du camp pro-iranien, en démontrant que les pays arabes peuvent s’allier à Israël sans renoncer à leur influence régionale.

Les tentatives israéliennes pour accélérer le processus

Conscient du ralentissement imposé par Riyad, le gouvernement israélien a intensifié ses efforts pour convaincre l’Arabie Saoudite de ne pas abandonner le projet de normalisation. Selon Al Sharq AL Awsat (23 février 2025), Israël aurait proposé une série de garanties sécuritaires et économiques à l’Arabie Saoudite​. Parmi ces propositions :

Des accords de sécurité renforcés , notamment avec un partage accru des renseignements sur l’Iran et ses milices régionales.

, notamment avec un sur l’Iran et ses milices régionales. Des investissements économiques conjoints , incluant la possibilité pour l’Arabie Saoudite d’accéder à certaines innovations israéliennes en matière de défense et de cybersécurité .

, incluant la possibilité pour l’Arabie Saoudite . Un soutien discret aux ambitions saoudiennes sur la scène régionale, notamment en facilitant une coopération trilatérale entre Washington, Tel-Aviv et Riyad.

Malgré ces efforts, Riyad reste prudent et n’a donné aucune indication officielle sur un calendrier de reprise des discussions. La crainte principale de l’Arabie Saoudite est de s’aliéner une partie du monde arabe en annonçant une normalisation à un moment où la région est en proie à des tensions sans précédent​.

Les enjeux pour les États-Unis

Washington joue un rôle clé dans cette dynamique. L’administration américaine considère la normalisation israélo-saoudienne comme un objectif stratégique, non seulement pour renforcer l’axe anti-iranien, mais aussi pour consolider les alliances américaines dans le Golfe​.

Les États-Unis ont multiplié les pressions diplomatiques pour accélérer le processus, offrant à Riyad plusieurs garanties en échange d’une avancée dans les discussions avec Israël :

Un engagement militaire renforcé des États-Unis dans la région , pour rassurer l’Arabie Saoudite face aux menaces iraniennes.

, pour rassurer l’Arabie Saoudite face aux menaces iraniennes. Des accords économiques et énergétiques permettant à Riyad d’obtenir des technologies de pointe et des partenariats privilégiés avec les grandes entreprises américaines.

permettant à Riyad d’obtenir des technologies de pointe et des partenariats privilégiés avec les grandes entreprises américaines. Une flexibilité sur certains dossiers sensibles, notamment les relations entre l’Arabie Saoudite et la Chine, sujet de tension avec Washington.

Cependant, la prudence de Mohammed ben Salmane démontre que, malgré les incitations américaines, l’Arabie Saoudite ne souhaite pas se précipiter. Le royaume cherche à ménager ses relations avec l’Iran tout en évitant de fragiliser son leadership au sein du monde arabe​.

Une normalisation retardée mais pas abandonnée ?

Si la guerre entre Israël et le Hezbollah, ainsi que la montée des tensions avec l’Iran, ont freiné la dynamique de rapprochement entre Riyad et Tel-Aviv, la normalisation reste un objectif à long terme. Les intérêts stratégiques et économiques mutuels sont trop importants pour être ignorés, et il est probable que les discussions reprennent dès que le climat régional sera plus favorable.

Toutefois, la question du timing est essentielle. Pour que cette normalisation soit acceptée par l’opinion publique et par les partenaires régionaux de Riyad, il faudra probablement :

Une stabilisation de la situation au Liban et en Syrie , pour éviter que la normalisation ne soit perçue comme un soutien à Israël en pleine crise régionale.

, pour éviter que la normalisation ne soit perçue comme un soutien à Israël en pleine crise régionale. Des avancées sur la question palestinienne , avec des concessions israéliennes permettant à l’Arabie Saoudite de justifier son rapprochement avec Tel-Aviv.

, avec des concessions israéliennes permettant à l’Arabie Saoudite de justifier son rapprochement avec Tel-Aviv. Une garantie que l’Iran ne ripostera pas par des actions militaires ou économiques, ce qui pourrait compromettre la stabilité du royaume.

Ainsi, le dossier de la normalisation israélo-saoudienne est aujourd’hui suspendu, mais pas enterré. L’Arabie Saoudite continue d’évaluer les risques et les opportunités, tandis qu’Israël et les États-Unis font pression pour relancer le processus dès que possible.

Reste à savoir si la conjoncture géopolitique permettra un tel rapprochement à court terme, ou si la prudence de Riyad retardera encore ce tournant historique au Moyen-Orient.

L’Arabie Saoudite entre Israël et l’Iran : un équilibre fragile sous l’influence de Pékin

Si l’Arabie Saoudite temporise dans son rapprochement avec Israël, cela ne signifie pas pour autant que le processus est abandonné. Riyad doit jongler entre plusieurs paramètres, à la fois géopolitiques, économiques et diplomatiques, pour évaluer le moment opportun pour officialiser cette normalisation sans risquer une déstabilisation interne et régionale​.

Un enjeu économique majeur pour l’Arabie Saoudite

L’un des moteurs de la normalisation reste l’économie. Le projet « Vision 2030 » porté par Mohammed ben Salmanea pour objectif de diversifier l’économie saoudienne et de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Or, Israël est un acteur clé dans les technologies de pointe, la cybersécurité et l’agriculture intelligente, autant de secteurs qui pourraient accélérer la transformation économique du royaume.

En parallèle, une coopération énergétique pourrait émerger, notamment dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL) et du transport maritime via la mer Rouge, où Israël pourrait jouer un rôle de partenaire logistique stratégique​.

Mais cet enjeu économique se heurte à des considérations politiques complexes. Si Riyad officialise une alliance avec Israël sans obtenir de contreparties significatives sur la question palestinienne, cela risque de provoquer un rejet populaire et de fragiliser l’image du leadership saoudien dans le monde arabe​.

L’influence croissante de la Chine et les relations avec l’Iran

Un élément nouveau dans l’équation régionale est l’entrée en jeu de la Chine comme médiateur entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Pékin a joué un rôle clé dans la reprise des relations diplomatiques entre les deux puissances régionales, facilitant un accord de rapprochement en 2023, qui a conduit à une réduction des tensions et à une série d’initiatives de coopération militaire et économique​.

Un dialogue direct Riyad-Téhéran Grâce à la médiation chinoise, l’Arabie Saoudite et l’Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques et mis en place des canaux de communication pour éviter toute escalade militaire .

. Cette détente a permis une réduction des tensions au Yémen, où les Houthis, soutenus par l’Iran, ont commencé à négocier avec l’Arabie Saoudite pour mettre fin au conflit​. Une coopération militaire en gestation Depuis l’accord de Pékin, des exercices militaires conjoints entre l’Arabie Saoudite et l’Iran ont été évoqués , notamment dans le domaine de la sécurité maritime et de la défense aérienne.

, notamment dans le domaine de la sécurité maritime et de la défense aérienne. Cette coopération naissante pourrait freiner les ambitions israéliennes, car Riyad hésite désormais à s’engager trop ouvertement contre l’Iran​. Des intérêts économiques communs L’Arabie Saoudite et l’Iran ont renforcé leurs échanges commerciaux , avec des accords portant sur les infrastructures énergétiques et la connectivité régionale .

, avec des accords portant sur . Pékin, qui investit massivement dans les deux pays dans le cadre de son initiative « Belt and Road », joue un rôle clé dans cette nouvelle dynamique de coopération​.

La pression des alliés et des rivaux régionaux

Un autre facteur crucial est la position des autres puissances régionales, notamment :

Les Émirats arabes unis et Bahreïn Ces pays ont déjà normalisé leurs relations avec Israël via les Accords d’Abraham , mais leur influence régionale est moindre par rapport à l’Arabie Saoudite.

, mais leur influence régionale est moindre par rapport à l’Arabie Saoudite. Si Riyad officialise son rapprochement avec Israël, cela renforcerait son leadership au sein du Golfe, en lui permettant de dicter les termes de la future politique régionale vis-à-vis de Tel-Aviv. L’Iran et ses alliés L’Iran considère la normalisation israélo-saoudienne comme une menace directe à son influence dans le monde musulman .

. Téhéran pourrait utiliser le Hezbollah, les Houthis ou d’autres factions chiites pour exercer une pression militaire sur l’Arabie Saoudite, afin de dissuader Riyad d’aller plus loin dans ce rapprochement​. La Turquie et le Qatar Ces pays entretiennent des relations ambivalentes avec Israël et cherchent à se positionner comme des alternatives diplomatiques aux États-Unis dans la région.

et cherchent aux États-Unis dans la région. Un rapprochement Israël-Arabie Saoudite pourrait remettre en question leurs propres stratégies régionales, notamment en ce qui concerne le rôle du Hamas et des Frères musulmans.

Une alliance militaire discrète mais croissante avec Israël

Si Riyad hésite encore à officialiser la normalisation, des coopérations sécuritaires et militaires existent déjà de manière officieuse.

Des rencontres secrètes entre responsables israéliens et saoudiens ont eu lieu ces dernières années , notamment en Jordanie et aux Émirats​.

, notamment en Jordanie et aux Émirats​. L’Arabie Saoudite a renforcé ses capacités de défense aérienne grâce à des technologies israéliennes, notamment pour contrer les attaques de drones des Houthis au Yémen.

au Yémen. Des partenariats en matière de renseignement se sont multipliés, notamment contre des groupes extrémistes et les cellules pro-iraniennes au Moyen-Orient​.

Ces liens discrets montrent que la normalisation est déjà en cours sur le plan opérationnel, mais que la question est surtout de savoir quand et comment elle sera annoncée publiquement.