L’économie parallèle au Liban, également connue sous le nom d’économie informelle, représente une part significative de l’activité économique totale du pays. Cela inclut des activités qui échappent à la régulation gouvernementale, à l’imposition et à l’inclusion dans le produit intérieur brut officiel, englobant tout, des petites entreprises familiales non enregistrées aux marchés noirs et à la contrebande.

En raison de la nature clandestine et non réglementée de l’économie parallèle, il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur sa taille exacte. Cependant, divers rapports et analyses suggèrent que l’économie informelle au Liban est substantielle, exacerbée par des facteurs tels que la crise financière, les instabilités politiques, et un secteur public inefficace.

Avant la crise économique qui a débuté en 2019, certaines estimations plaçaient la part de l’économie informelle à environ 40% de l’économie totale. Cependant, avec la détérioration des conditions économiques, cette part pourrait avoir augmenté significativement, certains experts suggérant qu’elle pourrait représenter une plus grande portion du PIB, compte tenu de l’augmentation du chômage, de la dévaluation de la monnaie, et de la perte de confiance dans les institutions financières et gouvernementales.

Il est important de noter que bien que l’économie parallèle puisse fournir des revenus essentiels pour de nombreuses familles dans un contexte de crise économique, elle pose également des défis significatifs en termes de perte de revenus fiscaux pour l’État, d’absence de protection sociale pour les travailleurs informels, et de difficultés à mettre en œuvre des politiques économiques efficaces.

Les informations disponibles jusqu’à avril 2023 suggèrent donc une réalité complexe et changeante concernant la part de l’économie parallèle au Liban, nécessitant des efforts continus de recherche et d’analyse pour en comprendre pleinement l’ampleur et les implications. Selon certaines études, la crise aurait poussé jusqu’à ce que l’économie parallèle représente les 2/3 du PIB fin 2023.