Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, deux situations critiques ont récemment capté l’attention internationale, mettant en évidence les défis persistants en matière de droits humains et de conformité au droit international. Selon Human Rights Watch, ces situations concernent les actions d’Israël à Gaza et une campagne de diffamation en Égypte contre une organisation de défense des droits humains.

Israël et la Cour internationale de justice : Une Défiance aux Conséquences Humanitaires

En réponse à une ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ), Israël a été sommé de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de services de base et d’aide humanitaire à Gaza, une région déjà profondément affectée par les conflits. La Cour avait statué, sur la base d’une plainte pour génocide déposée par le gouvernement sud-africain, que le gouvernement israélien devait rendre compte des actions entreprises pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. Cependant, Israël n’a pas respecté cette injonction, limitant encore davantage l’accès à des ressources essentielles telles que le carburant et l’aide humanitaire, exacerbant ainsi la crise à Gaza.

L’utilisation de la famine comme arme et la punition collective, telles que pratiquées par Israël selon les observateurs internationaux, sont catégoriquement définies comme des crimes de guerre. Malgré les crimes de guerre attribués au Hamas, le droit international humanitaire stipule que les actions d’une partie ne justifient pas les violations par une autre. En tant que puissance occupante, Israël se voit rappeler son obligation de garantir le bien-être de la population de Gaza, une responsabilité clairement négligée selon la CIJ.

Égypte : Une ONG sous Feu

Parallèlement, en Égypte, la Fondation Sinaï pour les droits humains et son directeur, Ahmed Salem, ont été la cible d’une campagne de diffamation orchestrée par des autorités et groupes affiliés au gouvernement. Cette campagne fait suite à la publication d’un rapport exposant la construction d’une zone fortifiée à la frontière avec Gaza, potentiellement destinée à accueillir des réfugiés de Gaza en cas de conflit armé. Les menaces reçues par Salem, y compris des avertissements d’atteinte physique même à l’étranger, soulignent les risques encourus par les défenseurs des droits humains dans la région.

Human Rights Watch appelle le gouvernement égyptien à cesser sa répression contre les voix critiques et à enquêter sur les violations des droits humains signalées par la Fondation Sinaï pour les droits humains. La réponse du gouvernement à ces rapports, plutôt que d’adresser les préoccupations soulevées, a été de discréditer et d’intimider ceux qui mettent en lumière les enjeux humanitaires et sécuritaires à la frontière égypto-gazaouie.

Un Appel à l’Action Internationale

Face à ces défis, la communauté internationale est appelée à intervenir. Concernant la situation à Gaza, il est crucial que les nations exercent une pression diplomatique et économique sur Israël pour qu’il se conforme aux directives de la CIJ et respecte les principes du droit humanitaire international. Les sanctions individuelles et la suspension des transferts d’armes sont parmi les mesures suggérées pour inciter Israël à changer de cap.

Quant à l’Égypte, la protection des défenseurs des droits humains doit être une priorité. Les menaces contre Ahmed Salem et la Fondation Sinaï pour les droits humains représentent non seulement une atteinte à la liberté d’expression mais aussi un danger pour la sécurité de ceux qui osent dénoncer les injustices.

Conclusion

Les situations en Israël et en Égypte révèlent des violations profondes des droits humains et du droit international, nécessitant une attention et une action immédiates. Alors que le monde observe, la réponse de la communauté internationale à ces crises sera un test de son engagement envers les principes de justice et d’humanité.