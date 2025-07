Feuille sous pression : la mission Barak face à l’impasse libanaise

- Advertisement -

Barak en approche : l’équation à haut risque d’un diplomate de crise

Selon Ad Diyar (3 juillet 2025), l’arrivée annoncée de Thomas Barak, diplomate américain chargé de mission spéciale, a provoqué un branle-bas de combat politique au Liban. Officiellement, la visite s’inscrit dans la continuité des discussions régionales sur la stabilité du sud Liban et l’application des résolutions internationales. En réalité, elle est perçue comme une tentative américaine d’orienter le processus décisionnel libanais dans une direction compatible avec les intérêts occidentaux dans la région. Barak attend la remise d’un document unifié émanant des trois présidences libanaises, synthétisant les positions locales sur les propositions américaines. Ad Diyar souligne que cette mission est « soumise à un calendrier serré », les concertations devant être finalisées avant lundi. Toutefois, les responsables libanais sont divisés sur le contenu, les formulations et les engagements à inscrire dans ce texte.

Une réponse collective sous contrainte internationale

Ce document, parfois désigné sous l’appellation « feuille libanaise commune », est censé refléter l’unité nationale. Pourtant, selon plusieurs sources proches du processus, relayées dans Ad Diyar, les discussions sont marquées par des frictions persistantes. Le besoin de ne pas heurter les partenaires occidentaux se heurte à la volonté de ne pas franchir certaines lignes rouges nationales, notamment sur la question du Hezbollah. Les observateurs notent que le gouvernement semble pris entre deux temporalités contradictoires : répondre rapidement aux injonctions diplomatiques et maintenir une concertation politique interne lente et minée par les clivages. La marge de manœuvre s’en trouve réduite.

Le contenu controversé de la « feuille américaine »

D’après Al Quds (3 juillet 2025), la proposition transmise par Washington, à travers Barak, est structurée autour de plusieurs axes majeurs. D’abord, un appel au désarmement progressif du Hezbollah et de ses groupes alliés, considéré comme un préalable à tout appui international. Ensuite, l’établissement d’un tracé frontalier précis, notamment dans les zones de Chebaa et des collines de Kfarchouba, avec une éventuelle présence d’observateurs internationaux. Enfin, une série d’exigences économiques conditionnant une aide massive à des réformes structurelles : transparence budgétaire, autonomie de la Banque centrale, restructuration bancaire. Ce contenu est jugé « déséquilibré » par les proches du Hezbollah, qui y voient une feuille de route imposée, ignorante des menaces israéliennes persistantes.

Les contre-exigences du Hezbollah : redéfinir les termes de la négociation

Toujours selon Al Quds, les représentants du Hezbollah considèrent les propositions de Barak comme une atteinte à la souveraineté nationale. Le mouvement chiite pose ses propres conditions à toute évolution diplomatique. Il exige notamment la cessation totale des violations israéliennes de l’espace aérien et des incursions terrestres, la libération des prisonniers détenus par Israël, ainsi qu’une reconnaissance explicite de la souveraineté libanaise sur Chebaa et les territoires frontaliers. Cette position ferme est formulée comme une défense des droits historiques du Liban, mais elle complexifie l’espace de négociation.

Réunion tripartite au sommet : une tentative d’unité fragile

Le Nahar (3 juillet 2025) rapporte que les proches du président Joseph Aoun, du président du Parlement Nabih Berri et du Premier ministre Nawaf Salam se sont réunis pour tenter d’élaborer une réponse commune. Cette instance, informelle mais stratégique, vise à éviter que le Liban n’apparaisse divisé face à la mission de Barak. Or, selon les informations du quotidien, des divergences substantielles persistent. Les représentants de Joseph Aoun plaident pour une réponse mesurée, affirmant le droit du Liban à préserver ses choix stratégiques, tout en acceptant les recommandations relatives aux réformes. Le camp de Nabih Berri, quant à lui, insiste sur la reconnaissance du rôle de la « résistance » dans l’architecture sécuritaire nationale. Celui de Nawaf Salam, plus réformiste, verrait dans cette mission une opportunité d’arrimer le Liban aux standards de gouvernance exigés par les bailleurs internationaux.

Le Hezbollah et l’ombre de l’impasse

Toujours dans Le Nahar, des sources parlementaires indiquent que le Hezbollah a dépêché des émissaires auprès des présidences pour s’assurer que le document final ne contienne aucune allusion directe ou indirecte à un désarmement. Ces contacts ont été accompagnés de messages fermes selon lesquels toute inflexion dans ce sens serait considérée comme une trahison nationale. Le parti chiite rappelle dans toutes ses communications que la stratégie de défense nationale ne saurait être négociée sans intégrer l’histoire du conflit avec Israël. Cette posture pourrait bloquer la finalisation du texte, voire provoquer une crise gouvernementale latente.

Calculs et méfiances entre les pôles du pouvoir

L’équilibre entre les présidences apparaît fragilisé par cette séquence diplomatique. Joseph Aoun, bien qu’hostile à toute ingérence, souhaite conserver un canal de discussion avec Washington. Nabih Berri, en posture de médiateur avec le Hezbollah, défend une ligne de compromis sans rupture stratégique. Nawaf Salam, isolé dans certaines décisions économiques, semble tenté d’utiliser cette opportunité pour renforcer son profil réformateur aux yeux de la communauté internationale. Ce triangle d’intérêts rend toute rédaction fluide difficile, d’autant que la formulation des phrases du document est surveillée mot à mot par chaque camp.

Un climat général de défiance politique

Ad Diyar insiste sur la méfiance généralisée entre les différentes forces politiques, même lorsqu’elles siègent au même gouvernement. La crainte d’une instrumentalisation du texte par l’une des parties, notamment dans la perspective des élections de 2026, ralentit les échanges. Un responsable anonyme déclare au journal : « Tout le monde veut faire partie de la photo, mais personne ne veut signer le texte. » Cette remarque illustre le degré de blocage symbolique qui entoure cette mission diplomatique.

Implication américaine accrue : médiation ou pression ?

Selon Al Akhbar (3 juillet 2025), l’administration américaine ne se contente pas d’un rôle d’observateur. Des menaces de sanctions ont été discrètement formulées envers les responsables politiques qui « entraveraient les réformes ». Le quotidien souligne que Barak n’est pas porteur d’une simple mission exploratoire : il agit comme un catalyseur de décisions. Certains observateurs libanais y voient une tentative de reprise en main du processus libanais par Washington, dans un contexte d’intensification du bras de fer avec l’Iran. Les exigences économiques et sécuritaires apparaissent comme les deux piliers de cette pression.

Les scénarios ouverts : accord, désaccord ou neutralisation

Trois scénarios sont évoqués dans les médias. Le premier, optimiste, prévoit la remise d’un texte minimal mais consensuel, évitant les points de friction tout en rassurant les partenaires. Le second, plus probable, verrait l’échec de la commission tripartite à produire un document unique, chaque présidence exprimant sa propre lecture. Le troisième, redouté par plusieurs chancelleries, serait une crise ouverte, nourrie par une fuite du texte américain ou libanais dans la presse, entraînant une rupture des discussions.

Impact régional et temporalité stratégique

Enfin, selon Al Quds, cette mission diplomatique ne peut être comprise sans prendre en compte le contexte régional plus large. Israël s’active à redessiner ses frontières de sécurité. La Syrie reste instable, et l’Iran poursuit sa politique de projection d’influence. Le Liban, au centre de ces lignes de fracture, devient une zone test pour la diplomatie américaine. La visite de Barak est donc aussi un message adressé à Téhéran et Tel Aviv : le Liban ne sera pas laissé en dehors des recompositions en cours.