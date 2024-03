Et premier pays arabe

Dans le paysage économique mondial de 2023, le Liban se distingue de manière plutôt sombre, se classant en troisième position dans le “Hanke Global Misery Index”. Ce classement, établi par Steve Hanke, professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins, aux États-Unis, mesure le niveau de “misère” économique dans 157 pays à travers le monde. La méthodologie de Hanke pour évaluer cette “misère” prend en compte quatre principaux indicateurs économiques : le taux de chômage, le taux d’inflation, le taux d’intérêt, ainsi que les variations du PIB par habitant.

L’indice vise à fournir un aperçu holistique de la santé économique d’un pays, en combinant ces indicateurs pour refléter le niveau de difficultés économiques que ses citoyens pourraient endurer. Une position élevée dans cet index indique un niveau élevé de “misère” économique, qui peut être attribué à une combinaison de facteurs comme une inflation galopante, un chômage élevé, un faible taux de croissance du PIB par habitant, et des taux d’intérêt élevés.

Pour l’année 2023, l’Argentine a pris la triste première place, dépassant le Zimbabwe qui était pourtant attendu au premier rang, en raison d’une inflation vertigineuse dépassant les 250%. Le Venezuela suit, continuant à subir les conséquences d’une crise économique prolongée. Juste après, le Liban marque sa position comme le troisième pays le plus misérable du monde, reflétant les profondeurs de la crise économique qu’il traverse. Cette crise libanaise, caractérisée par une dévaluation monétaire sans précédent, des taux d’inflation exorbitants, et un taux de chômage en hausse, souligne les défis substantiels auxquels le pays est confronté.

Dans le contexte arabe, le Liban se trouve en tête de liste, suivi par la Syrie, le Soudan, et le Yémen. Ce classement met en lumière les conditions économiques difficiles dans la région, avec des pays luttant contre diverses formes de déstabilisation, des conflits internes et des sanctions internationales.

Le “Hanke Global Misery Index” sert d’outil crucial pour les décideurs, les économistes et les observateurs internationaux, leur permettant de comprendre les implications des politiques économiques et la nécessité urgente de réformes structurelles. Pour des pays comme le Liban, l’indice est un rappel impérieux de la nécessité d’adopter des mesures économiques et financières vigoureuses pour inverser la tendance de la “misère” et améliorer le bien-être de sa population.

La situation du Liban dans l’indice de 2023 est un appel à l’action pour les dirigeants du pays et la communauté internationale, soulignant l’importance de travailler ensemble pour adresser les causes profondes de la crise économique et pour chercher des voies de redressement durable.