Le paysage économique libanais est de nouveau le théâtre d’évolutions marquantes. Selon les dernières agrégats monétaires publiés par la Banque Centrale du Liban pour la semaine se terminant le 29 février 2024, on observe une contraction substantielle des dépôts bancaires des résidents, signe alarmant d’une perte de confiance continue dans le système financier national.

Une Contraction Marquée des Dépôts en Devises Étrangères

Les chiffres révèlent une baisse significative des dépôts des résidents en devises étrangères de 2,339 milliards de livres libanaises (LBP), équivalent à 26 millions de dollars américains au taux officiel de 89,500 LBP pour 1 USD. Cette réduction des dépôts en devises traduit la défiance croissante des épargnants libanais envers la stabilité de la monnaie locale et leur appréhension quant à la pérennité du système bancaire.

La Situation des Dépôts en Livres Libanaises

Parallèlement, les dépôts en livres libanaises ont régressé de 134 milliards de LBP, accompagnés d’une légère baisse des dépôts d’épargne en LBP de 18 milliards. Ces chiffres pointent vers un mouvement de retrait des liquidités du système bancaire, ce qui pourrait indiquer une préférence accrue pour la détention de liquidités en dehors du système bancaire ou une utilisation accrue des devises étrangères comme moyen de préservation de valeur.

L’Augmentation du Taux Overnight et son Impact

Dans un contexte d’incertitude, le taux overnight — le taux d’intérêt pour les prêts d’un jour sur le marché monétaire — a connu une envolée de 50% la semaine dernière à 110% cette semaine, réflétant la tension et la défiance qui règnent sur le marché monétaire. Par contre, le coût de la détention de cash en LBP est resté quasi nul, ce qui pourrait suggérer une surabondance de liquidité en monnaie locale disponible pour les transactions immédiates.

La Supply Money et les Titres du Secteur Non Bancaire

Quant à la masse monétaire au sens large (M4), elle a connu une contraction de 1,696 milliards de LBP sur la semaine couverte, malgré une expansion de 809 milliards de LBP dans la circulation monétaire. Par ailleurs, une diminution de 32 milliards de LBP a été enregistrée dans le portefeuille des bons du Trésor du secteur non bancaire. Cette diminution suggère un désinvestissement ou une liquidation partielle des positions en bons du Trésor, potentiellement en réponse à une recherche de liquidité ou en raison d’une recherche de refuges financiers jugés plus sûrs.

Implications et Perspectives pour l’Économie Libanaise

Ces données traduisent la pression constante sur le système financier libanais. La contraction des dépôts, tant en devises étrangères qu’en monnaie locale, et la volatilité du taux overnight démontrent l’urgente nécessité de réformes pour restaurer la confiance dans les institutions financières et monétaires du pays. De telles réformes doivent non seulement adresser les symptômes immédiats de la crise mais aussi s’attaquer aux problèmes structurels qui en sont la cause.

Les autorités libanaises, avec le soutien de partenaires internationaux, doivent envisager des mesures pour stabiliser la monnaie, réformer le secteur bancaire et créer un environnement propice à l’investissement. La transparence des politiques monétaires, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption seront des piliers essentiels pour redresser l’économie et rassurer tant les investisseurs locaux qu’internationaux.