Performance Record à la Compétition d’Athlétisme à la Cité Sportive Camille Chamoun

La Fédération Libanaise d’Athlétisme a poursuivi son calendrier d’activités pour l’année 2024 en organisant une compétition d’athlétisme à la Cité Sportive Camille Chamoun à Beyrouth. L’événement a débuté à l’heure prévue avec la participation de nombreux clubs membres de la Fédération.

Un nouveau record national a été établi dans l’épreuve du 80 mètres haies (catégorie moins de 16 ans, filles) par l’athlète Lynn El Hout du club Let’s Run, qui a réalisé un temps de 14.66 secondes, battant l’ancien record détenu par Angela Tanous du club Batroun Stars de 14.80 secondes.

Voici les principaux résultats de la compétition :

60 mètres haies – Dames – Finale (chronométrage manuel) :

Première : Jana Jedoûn – Batroun Stars 11.90 s

Deuxième : Darine Lotfi – Antonine 12.00 s

60 mètres haies – Hommes – Finale :

Premier : Ammar Hammoud – Inter Lebanon 9.05 s

Deuxième : Hadi Saadeh – Batroun Stars 10.52 s

Saut en hauteur – Hommes – Finale :

Premier : Mehdi El Eidawi – Armée Libanaise 1.65 m

Deuxième : George Aghopian – Antonine 1.65 m

Troisième : Jedarah Mathagamoi – Batroun Stars 1.55 m

2000 mètres – Garçons moins de 16 ans – Finale :

Premier : Lucas Bou Sleiman – Public 6 min 33.62 s

Deuxième : Raphael Esteh – Public 7 min 03.71 s

Troisième : Michel Salame – Let’s Run 8 min 03.68 s

Saut en longueur – Filles moins de 18 ans – Finale :

Première : Tamara Greige – Batroun Stars 4.64 m

Deuxième : Lea Hanna – Batroun Stars 4.58 m

Troisième : Nasreen Mouawad – Batroun Stars 4.54 m

Lancer du disque – Garçons moins de 18 ans – Finale :

Premier : Mousa Hajj – Maristes Champville 21.67 m

Deuxième : Yorgo Masoud – Maristes Champville 20.93 m

Troisième : Firas Abdallah – Inter Lebanon 20.04 m

Lancer du disque – Hommes – Finale :

Premier : Rami Mansour – Armée Libanaise 38.10 m

Deuxième : Mohamed Al Akoumi – Armée Libanaise 31.62 m

Troisième : Georgio Georji – Antonine 24.76 m

Cette compétition a non seulement mis en avant les talents émergents de l’athlétisme libanais mais a également établi un nouveau record qui inspire les jeunes athlètes. La Fédération Libanaise d’Athlétisme continue de promouvoir le sport et l’excellence athlétique à travers ses diverses initiatives et événements.