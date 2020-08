Google va faire un don de 2,2 millions de dollars

aux efforts des secours locaux et au soutien des petites entreprises touchées

17 août, Dubaï, Émirats Arabes Unis – Google a annoncé aujourd’hui un don de 2,2 millions de dollars pour soutenir la population Beyrouthine touchée par la tragique explosion qui a frappé la capitale le 4 août dernier.

Les fonds étaient collectés dans le cadre d’un programme de contributions des employés.

Les fonds seront versés à des ONG locales au Liban qui fournissent des soins médicaux, abris publics et dons de nourriture.

Lino Cattaruzzi, directeur général de Google au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a déclaré: « Nous sommes profondément attristés par la tragique explosion de Beyrouth. Nos pensées vont à chaque personne impactée en et hors du Liban. Le don de Google sera versé aux ONG locales et associations caritatives au Liban qui travaillent dur sur le terrain pour aider les personnes et familles affectées. À travers nos produits Search, Maps et YouTube, nous continuerons à générer des dons, soutenir les entreprises locales et à donner accès aux informations importantes dont les gens ont besoin en cette période si difficile ».

Google.org financera également Youth Business International (YBI), un réseau mondial de soutien aux entrepreneurs, afin de fournir un soutien de relance aux entreprises et entrepreneurs libanais locaux. « YBI’s Rapid Response » et « Recovery programme » offriront des assistances téléphoniques, conseils ciblés, formations et webinaires pour soutenir les entreprises et propriétaires d’entreprises les plus touchés. Le programme comprendra également un mentorat par des employés de Google qui aideront les propriétaires d’entreprise à se perfectionner et s’adapter aux défis qui les attendent.

Base de données « Beirut Businesses »

Si vous êtes une ONG ou une organisation à but non lucratif désireuse d’accéder à la base de données, veuillez remplir le formulaire d’accès (http://bit.ly/BeirutBusinesses).

La « Beirut Businesses Database » comprend une liste d’entreprises situées dans un rayon de 2km de l’explosion qui a eu lieu le 4 août 2020. Elle a été compilée à l’aide des données de Google Maps et des efforts bénévoles d’employés originaires du Liban chez Google.

L’objectif de cette base de données est d’aider les ONG à évaluer les besoins des entreprises locales touchées par l’explosion et à informer les aides humanitaires d’urgence.

Avertissement: Cette liste n’est pas exhaustive et certaines informations peuvent être obsolètes.

Pour toute question, contactez [email protected].

