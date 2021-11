Questa carestia causerà tra i 100.000 ei 300.000 morti nel Monte Libano, ovvero tra un terzo e la metà della popolazione, stimata allora in 500.000 persone. Nessuna famiglia libanese sarà risparmiata e i nostri anziani ci hanno ancora evocato qualche decennio fa, questo periodo in cui molti erano orfani. Un dovere di ricordare è imperativo, cosa di cui le autorità libanesi hanno tenuto conto solo di recente, con l’inaugurazione di un monumento – opera di Yazan Halwani – in memoria di queste vittime che non sarà eretto fino al 2016. .

Descritto come “il malato d’Europa” geostrategicamente a causa della sua debolezza economica e militare, l’Impero ottomano si unì molto presto all’asse degli imperi austro-ungarico e tedesco, più comunemente chiamato Triplice, durante la prima guerra mondiale, con la firma di un’alleanza segreta il 2 agosto 1914, solo pochi giorni dopo l’inizio di questo conflitto, il 28 luglio 1914. Il 3 novembre Francia e Regno Unito dichiararono guerra all’Impero ottomano.



L’interesse dell’Impero Ottomano nel fare un’alleanza giaceva nel tentativo di vendetta soprattutto sull’Impero russo, da parte sua membro della Triplice Intesa con il Francia e Regno Unito. La Russia aveva infatti annesso un certo numero di Territori ottomani nel Caucaso durante il conflitto dal 1877 al 1878. Egli Per le forze dell’Asse, l’obiettivo era quello di indebolire le truppe russe al fine di potersi concentrare sul fronte occidentale e in particolare nei confronti della Francia.

Il Prologo Moutassarifiah

Il Libano fino a quel momento aveva vissuto sotto il regime di Moutassarifiah, con un governatore ottomano ma appartenente a la comunità cristiana, l’ultimo è Ohannes Kouyoumdjian detto Ohannes Pasha (1856-1933), cattolico armeno. Questa dieta particolare aveva come capitale Beiteddine e Baabda.

Questo regime autonomo era stato messo in atto alla fine del conflitto intercomunitario tra drusi e maroniti in 1861 e che si era già conclusa con l’intervento militare francese e la pressioni politiche di Gran Bretagna, Russia e Prussia sul Sublime Porte per fermare i massacri.

Durante questo regime politico, il Il Monte Libano sperimenterà un notevole boom economico con l’istituzione un vero e proprio hub per il commercio mondiale fornito dal porto di Beirut. La sua economia era anche prevalentemente agricola con tabacco, olive e la produzione di prodotti derivati come il sapone e l’allevamento di bachi da seta che consentirà l’insediamento di una piccola industria tessile.

Di fronte a questo boom economico, avverrà un’importante evoluzione sociale. posto con l’aspetto di una piccola borghesia nelle città – che sarà più pretendente di diritti ad una certa autonomia politica per la regione – e un piccolo e medio contadino. Anche il Libano è più aperto nel mondo dalle sue strutture portuali, molti soggetti considerati of l’Impero Ottomano ma originario del Monte Libano emigrerà in Brasile o in USA da dove saranno imbevuti di una cultura democratica.

La volontà dell’Impero Ottomano: evitare il rivolta delle minoranze presenti sul suo territorio

Durante il conflitto della prima guerra mondiale, le autorità ottomane vollero poi adottare una serie di misure per evitare qualsiasi rivolta sul proprio territorio appoggiata dall’Inghilterra come avvenne nel 1840 e in Francia nel 1860. Ciò riguardava più in particolare i territori dove risiedevano importanti minoranze religiose ed etniche che la Sublime Porta accusava di collaborare con i suoi nemici. Questi erano in particolare i territori arabi del suo impero – e giustamente come si vede a seguito dell’azione di Lorenzo d’Arabia con lo sceriffo della Mecca, Emir Faycal, – ma anche territori armeni e assiri, ovvero quelli dove c’è un importante cristiano comunità, in particolare in Libano.

Jamal Pasha, noto come il Macellaio o Jamal il Sanguinario. È considerato responsabile del genocidio armeno e della grande carestia del Libano

Così, nel 1914, il sultano Mehmed V nominò Jamal Pasha a capo degli affari civili e militari in Medio Oriente, che avrebbe portato il soprannome di Boucher o sarebbe stato chiamato Jamal Pasha il Sanguinario. Quest’ultimo sospenderà il regime Moutassarifiah nel 1915.

Disastri seriali, all’origine della carestia

Dal dicembre 1914, le forze Gli alleati stabiliscono un blocco marittimo delle coste levantine, con l’obiettivo di per impedire l’approvvigionamento di cibo dall’Egitto, il granaio di l’impero ottomano.

Nel 1915, le autorità ottomane decidere di requisire riserve di cibo e raccolti per nutrire le loro truppe lì. Al blocco marittimo delle forze della Truppa dell’Intesa unita all’Italia, più un blocco di terra imposto da Jamal Pasha e le truppe tedesche presenti lì.

A livello locale, la situazione sarà aggravato da un’invasione di locuste che decimerà il magro raccolti tra aprile e giugno 1915. Secondo i conti dell’epoca, cosa diventerà Il Libano fu “immerso nelle tenebre di questa nuvola di ortotteri”, mettendo messo in pericolo la popolazione.

Dal 1916, una disgrazia non sufficiente no, l’impero ottomano decide di sostituire la lira turca in oro con l’emissione di carta. Pertanto, il territorio sperimenterà un rapido aumento dei prezzi. Secondo le cronache dell’epoca, i prezzi dei generi alimentari saranno moltiplicato per 27, ben oltre le capacità finanziarie di molti le persone.

Sempre nel 1916, poiché all’estero, la diaspora libanese cerca di mobilitarsi chiedendo azione in particolare dagli USA che all’epoca erano ancora neutrali. In una lettera a Mary Haskell, Gébran Khalil Gébran accuserà le autorità turche per nome di aver carestia pianificata.

“80.000 hanno già ceduto entro la fine e migliaia stanno morendo tutti giorni. Lo stesso processo che avviene con i cristiani armeni colpisce i cristiani del monte Libano”.

Tuttavia, sia gli inglesi responsabili del blocco marittimo e che temono il suo diversivo che i turchi rifiutare che l’aiuto alimentare alla popolazione libanese possa essere trasportato dall’Egitto dove si formarono i comitati della diaspora.

Alla crisi alimentare, Poi ci sono malattie come il tifo e la malaria.

Secondo la testimonianza dell’epoca, furono raccolti migliaia di cadaveri per essere seppelliti in false città. Altri segnalano atti di cannibalismo all’interno delle famiglie. Allora ogni mezzo era buono per sopravvivere.

Nelle sue disgrazie, la popolazione I libanesi vinceranno fratelli di sventura con l’arrivo in Libano di un grande Comunità armena che fu praticamente decimata sui territori ottomani.

La fame finirà con la vittoria degli alleati e l’arrivo delle truppe francesi e britanniche sul monte Libano. Tuttavia, la situazione non si normalizzerà fino all’inizio del 1919.

Questa carestia avrà un impatto sulla storia moderna del Libano, poiché durante la creazione del Grande Libano, l’allora patriarca maronita Elias Hoayek, chiese che il nuovo stato potesse essere ampliato al posto di Bekaa e Akkar, che potrebbe fungere da soffitta. evento di una nuova carestia.

