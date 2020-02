L’envoyé spécial de l’ONU au Liban, Jan Kubis, a appelé via un Tweet, le Fonds Monétaire International à aider le Liban et les partis libanais “représentés au Parlement” à soutenir les mesures nécessaires pour résoudre la crise économique et financière que traverse le Pays des Cèdres.

I urge IMF to provide advice and assistance to the government when it prepares a series of tough measures and reforms needed to start moving Lebanon from the existential crisis to a sustainable development, but in a socially responsible way. — Jan Kubis (@UNJanKubis) February 24, 2020

Le représentant de l’ONU au Liban appelle à la mise en place rapide d’un plan permettant au Liban de sortir d’une crise existentielle à un développement durable socialement responsable.

Success of measures to save Lebanon from collapse starts with support of the political forces represented in the Parliament. There they will show their true interests, not in populist demonstrations in front on banks. — Jan Kubis (@UNJanKubis) February 24, 2020

Il a également indiqué que le gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Riad Salamé fournira désormais “des données factuelles en toute transparence concernant les niveaux de liquidité de la Banque Centrale.

BDL Governor Salameh informed that BDL now officially provides the Government factual information on the situation of Lebanon, incl. liquidity. Full Transparency, also to the public is necessary for explaining the reasons for anticipated measures, following the IMF visit. — Jan Kubis (@UNJanKubis) February 24, 2020

Cette information intervient alors qu’une délégation du FMI a quitté hier Beyrouth. Elle devrait prochainement annoncer les mesures que pourraient conseiller l’institution internationale face à la crise économique et sociale majeure que traverse actuellement le Liban, avec 166% d’endettement public par rapport au PIB, 40% de taux de chômage au sein de la population active, 50% de la population risquant de vivre sous le seuil de pauvreté en 2020 selon une étude la Banque Mondiale.