La Banque Mondiale alloue 150 millions pour l’achat de blé en faveur du Liban

L’Association des moulins au Liban a indiqué, dans un communiqué, que “la Banque mondiale a accepté d’allouer un montant de 150 millions de dollars, pour assurer les besoins du Liban en blé pendant une période de six mois.

Cette information intervient alors que le Liban a vu ses stocks fondre à moins de 1 mois et demi de demande locale. Si le blé en provenance d’Ukraine et de la Russie répondaient à 55% de la demande locale, les autorités libanaises comptent désormais encourager l’agriculture locale avec, à terme, à ce qu’elle puisse produire à hauteur de 30% de cette même demande.

