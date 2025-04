La diplomatie du FMI : comment le Liban capitalise sur les réunions de Washington

- Advertisement -

Alors que la délégation officielle libanaise participait aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington les 23 et 24 avril 2025, le Parlement à Beyrouth adoptait une réforme attendue : la levée du secret bancaire. Cette coïncidence temporelle n’est pas anodine. Elle illustre une stratégie de diplomatie économique visant à regagner la confiance des bailleurs internationaux dans un contexte de crise multidimensionnelle. Derrière les gestes symboliques, le Liban tente de repositionner son image et de relancer les canaux d’assistance financière.

Un rendez-vous crucial pour la crédibilité libanaise

Chaque année, les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale offrent une scène mondiale aux pays en difficulté pour exposer leurs besoins, démontrer leur volonté de réforme et négocier des conditions d’aide. Pour le Liban, plongé dans une crise financière depuis 2019, l’édition 2025 de ces réunions revêtait un caractère décisif. Il s’agissait d’y présenter un minimum de crédibilité institutionnelle afin d’obtenir la reprise des discussions techniques gelées depuis plusieurs mois.

Selon Al Joumhouriyat (25 avril 2025), la délégation libanaise s’est présentée à Washington avec un argument clé : l’adoption au Parlement d’une loi sur la levée du secret bancaire, longtemps exigée par les institutions financières internationales. Cette initiative a été décrite par les médias comme une « carte gagnante », censée améliorer la perception du Liban auprès de ses interlocuteurs internationaux. L’objectif est clair : montrer que des réformes sont possibles, même dans un contexte politique fragmenté.

La réforme bancaire comme signal stratégique

La loi votée à Beyrouth le 24 avril 2025 ne représente pas seulement une mesure technique ; elle s’inscrit dans une logique de diplomatie économique. En envoyant un message clair aux institutions internationales, les autorités libanaises espèrent relancer un dialogue suspendu depuis l’échec des précédentes négociations. L’enjeu ne se limite pas à une aide financière ponctuelle, mais à la possibilité de réintégrer un circuit financier mondial dont le Liban a été en grande partie exclu.

Al Bina’ (25 avril 2025) souligne que le vote de cette loi a été perçu positivement par les partenaires du Liban, en tant que premier jalon vers un programme plus large de réformes structurelles. Toutefois, certains diplomates interrogés par les médias ont rappelé que le FMI attend plus qu’un texte voté : il exige des mécanismes d’application concrets, des audits indépendants et une gouvernance bancaire renouvelée. Sans cela, la loi restera symbolique.

Entre attentes internationales et contraintes locales

Le dilemme de la délégation libanaise à Washington est double. D’un côté, il faut convaincre les bailleurs de la sincérité du processus de réforme. De l’autre, il faut composer avec les blocages internes, les résistances d’intérêts établis et l’instabilité politique chronique. Cette tension se reflète dans les déclarations publiques. Plusieurs journaux rapportent des propos prudents tenus par les membres de la délégation, insistant sur les « intentions réformatrices » sans s’engager sur un calendrier précis.

Ad Diyar (25 avril 2025) rapporte que certains membres de la délégation ont cherché à relativiser l’état d’avancement des autres réformes exigées par le FMI, notamment la restructuration du secteur bancaire, l’unification des taux de change ou encore la mise en œuvre d’un cadastre fiscal modernisé. Autant de points que les institutions internationales considèrent comme essentiels à la viabilité du plan de sauvetage économique.

À cet égard, la loi sur la levée du secret bancaire agit comme un test. Si elle est suivie d’une application effective, elle peut ouvrir la voie à d’autres réformes. Si elle reste lettre morte, elle renforcera la réputation d’un État réticent à agir au-delà des effets d’annonce.

Le retour du Liban dans les circuits internationaux

La participation libanaise à ces réunions marque aussi un retour symbolique sur la scène financière internationale. Depuis plusieurs années, le Liban était marginalisé dans les forums économiques mondiaux, perçu comme un État en faillite institutionnelle. Les rencontres à Washington ont permis d’établir des contacts bilatéraux, notamment avec des représentants européens et des délégations arabes, qui pourraient jouer un rôle dans l’appui technique ou les garanties de financement.

Al Sharq (25 avril 2025) note que des discussions ont été amorcées autour de projets d’investissement dans les infrastructures, notamment dans le secteur de l’énergie et de la digitalisation des services publics. Ces projets ne sont pas nouveaux, mais leur relance dépend désormais de la capacité du Liban à prouver qu’il peut sécuriser juridiquement les capitaux investis.

Une avancée significative a également été obtenue sur le volet de la coopération technique. Selon les journaux, des responsables de la Banque mondiale se sont engagés à envoyer une mission d’experts au Liban dans les prochaines semaines pour évaluer les conditions de reprise de certains projets suspendus depuis 2021. Ce signal modéré mais positif pourrait être la première étape d’une réintégration progressive dans les flux de coopération.

Une diplomatie économique de crédibilité, pas de complaisance

La stratégie libanaise repose donc sur une forme de diplomatie du geste. En montrant que le Parlement peut encore produire des réformes, même limitées, le Liban cherche à obtenir une seconde chance. Toutefois, la patience des bailleurs n’est pas infinie. Plusieurs sources, citées dans Al Akhbar (25 avril 2025), rappellent que les institutions internationales n’attendent plus des promesses, mais des résultats. L’époque des engagements verbaux sans application concrète est révolue.

La Banque mondiale, comme le FMI, a fixé des jalons précis pour tout programme d’assistance : audit complet de la Banque centrale, restructuration des banques commerciales, réforme de la fonction publique, lutte contre la corruption judiciaire. À ce jour, seule une minorité de ces chantiers a été engagée, et aucun n’a été mené à son terme.

Le défi est donc immense. La loi sur le secret bancaire, aussi importante soit-elle, ne suffira pas à elle seule à redresser la situation. Elle doit s’inscrire dans une séquence plus large, structurée et suivie, avec des engagements tenus et une transparence accrue.

Une image à reconstruire

Au final, les réunions de Washington ont permis au Liban de poser les premières pierres d’un retour à la table des bailleurs. Mais l’enjeu dépasse la seule diplomatie financière. Il s’agit pour le pays de reconstruire une image de fiabilité, de rompre avec une culture de la promesse non tenue, et de convaincre que les réformes sont possibles, même dans un système politique en crise.

Ce n’est pas une mission impossible, mais elle exige de la constance, du suivi, et un changement de culture politique. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si le Liban a entamé un véritable tournant ou s’il s’agit d’une parenthèse tactique dans une logique de survie.