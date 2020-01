la France a appelé ses ressortissants à la prudence suite à l’assassinat du général iranien Qassem Souleimani ce vendredi.

A la suite des récents événements en Irak, une montée des tensions est possible dans différents pays de la région. Au Liban, il est recommandé aux ressortissants français, résidents ou de passage, d’éviter les rassemblements qui pourraient avoir lieu et de faire preuve de la plus grande vigilance. Il convient de suivre les consignes générales de sécurité des Conseils aux voyageurs et de s’informer de l’évolution de la situation sécuritaire.