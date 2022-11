La livre libanaise perd à nouveau du terrain face au dollar en dépit des propos qui se voulaient rassurant du gouverneur de la Banque du Liban la semaine dernière. Celui-ci avait alors indiqué que les dollars fournis par la BdL le seraient exclusivement via sa plateforme électronique Sayrafa.

La parité à l’achat est ainsi de 37 900 LL/USD et à la vente à 38 000 LL/USD dans les marchés parallèle, en forte hausse par rapport à la semaine dernière où ils avaient atteint le seuil de 34 000 LL/USD avant de se stabiliser.

Cette information intervient également alors que les biens du gouverneur de la BdL eux-même ont été saisis dans plusieurs pays, après que celui-ci soit accusé de détournement de fonds et de blanchiment d’argent. Des informations font également état d’une tentative du premier ministre désigné Najib Mikati de clore les procédures en cours au Liban même alors qu’une enquête dans certains pays ont été élargis à certains de ses proches et des établissements locaux libanais ainsi que leurs dirigeants et actionnaires

De source médiatique, on met en garde contre d’une part l’isolement du système financier libanais mais aussi du système judiciaire. Certains responsables dont le président du conseil de la magistrature, le juge Souhail Abboud mais aussi le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat pourraient faire l’objet d’accusation d’entrave à la justice. Les banques libanaises elles-mêmes pourraient aussi voir leurs transactions être gelées comme le sont également les biens du gouverneur de la BdL qui ont été saisis en France, en Belgique ou encore en Allemagne.