Organisé par la Délégation de l’Union européenne au Liban, en partenariat avec l’Association Metropolis Cinema et en coopération avec les États membres de l’Union européenne, le 27ème Festival du cinéma européen se tiendra du 4 au 16 novembre 2022 à Beyrouth.

Le Festival du cinéma européen s’ouvrira le vendredi 4 novembre avec le film français Annette de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver. Annette a fait l’ouverture du Festival de Cannes en 2021, où il a remporté le Prix du meilleur réalisateur et celui de la Meilleure bande originale. Le film obtient de multiples récompenses, parmi lesquelles cinq César en 2022 dont ceux du meilleur réalisateur, de la meilleure musique originale et du meilleur montage. La soirée d’ouverture du Festival du cinéma européen se tiendra à l’ESA Business School (sur invitation uniquement).

La 27éme édition du Festival du cinéma européen se déroulera dans différents lieux à Beyrouth, notamment au Cinéma Montaigne, à l’Université libanaise – Faculté des Beaux-Arts 2 et au Galaxy Grand Cinemas. Dans un effort continu de promotion de la culture européenne auprès d’un public plus large, le Festival prévoit également des projections à Jounieh (7-9 novembre), Saïda (10-12 novembre), Tripoli (10-12 novembre), Kobayat (11-12 novembre), Byblos (11-12 novembre), Hermel (11 novembre), Zahlé (14 novembre), Deir el Qamar (18 novembre) et Ayta Al Fokhar (18-20 novembre).

Le programme de cette 27ème édition propose une variété d’événements et de projections :

24 longs métrages européens récents, permettant au public de découvrir des films primés, qui ont été projetés dans les grands festivals internationaux, ainsi que les premières ou deuxièmes productions de directions émergentes prometteuses ;

2 longs métrages récents projetés exclusivement en région ;

1 Ciné-concert avec musique en live présenté dans 3 villes ;

1 long métrage classique Le Conformiste (réalisé par Bernardo Bertolucci) en hommage à l’acteur français Jean-Louis Trintignant ;

1 long métrage classique L’Eclisse (réalisé par Michelangelo Antonioni) en hommage à l’actrice italienne Monica Vitti ;

1 long métrage classique Beauty and the Giants / Hasnaa’ wa Amalika (réalisé par Samir El Ghoussayni) en hommage à l’acteur et producteur libanais Chawki Matta ;

1 long métrage récent À vendredi, Robinson (réalisé par Mitra Farahani) en hommage à Jean-Luc Godard pour clôturer le Festival ;

6 courts métrages de la tournée de courts métrages de la European Film Academy, dont le gagnant du Prix du court métrage européen 2021 ;

12 courts métrages produits par de jeunes cinéastes libanais émergents en lice pour des prix offerts par les États membres ;

10 courts métrages d’animation du Liban et du Danemark dans le cadre du programme spécial YAP x ANIMOK – Beirut Meets Viborg ;

1 atelier d’expression cinématographique Taabir.

Parmi les longs métrages, le Festival du cinéma européen propose quatre films destinés au jeune publique. Le Festival organise aussi des séances ciné-goûter pour des enfants issus de milieux défavorisés à ces projections.

Les Aventures du Prince Achmed de Lotte Reiniger est considéré comme le plus ancien long métrage d’animation de l’histoire du cinéma. Le Ciné-concert fera partie des événements spéciaux organisés par le Festival cette année, en collaboration avec l’association Metropolis Cinema et Irtijal. Il sera présenté à Beyrouth, Saida et Tripoli. La musique originale est composée et interprétée en direct par les musiciens libanais : Anthony Sahyoun, Jad Atoui, Pascal Semerdjian et Fadi Tabbal.

Afin d’encourager et soutenir les jeunes talents libanais, le Festival décernera trois prix récompensant les films participant à la compétition de courts métrages. Le Festival offrira aux gagnants la possibilité de participer à un festival international de cinéma de premier plan en Europe en 2023, grâce au Goethe Institut – Libanon, à l’Institut français du Liban et à l’ambassade de Pologne au Liban.

Six participants âgés de 16 à 18 ans prendront également part à l’atelier d’expression cinématographique Taabir entre le 4 et le 6 novembre, afin de réaliser de courts journaux vidéo. Filmés dans l’environnement immédiat de l’atelier et à domicile, les exercices seront dirigés par Corine Shawi, réalisatrice, et Yara Nashawaty, professeur d’université, qui encourageront les participants à identifier et à développer leur propre langage cinématographique.

L’affiche de cette édition a été conçue par l’illustratrice et dessinatrice de BD libanaise Marilyn Mokbel, à la suite d’un concours lancé en ligne. L’artiste y rend un hommage discret à l’iconique cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, en utilisant l’œil de sa muse, l’actrice danoise Anna Karina du film culte Alphaville. La typographie fait subtilement référence au générique d’un autre grand classique de Godard : Pierrot le Fou.

Le Festival est ravi de présenter lors de sa soirée de clôture À vendredi, Robinson, un film de Mitra Farahani, réunissant deux légendes de la même génération, Jean-Luc Godard et Ebrahim Golestan. Le film a été présenté en avant-première au prestigieux Festival international du film de Berlin 2022, où il a remporté le Prix spécial du jury de la catégorie « Rencontres ». Le film est coproduit par le producteur libanais Georges Schoucair.

Le Festival du film européen est organisé avec la contribution de LBCI.

Toutes les projections du festival sont gratuites et ouvertes au public, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des pré-réservations seront possibles sur metropoliscinema.net.

