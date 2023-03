La livre libanaise n’en finit plus de chuter jour après jour, heure après heure, voire même minute après minute, enchainant les plus-bas historiques sans aucune réaction des autorités monétaires pourtant responsables du maintien de la valeur de la monnaie locale.

À l’heure où sont ainsi écrites ces lignes, la parité à l’achat de la livre libanaise est de 128 000 LL/USD à l’achat et de 129 000 LL/USD à la vente au marché noir contre une clôture à 120 000 LL/USD hier en fin d’après-midi.

La livre libanaise encaisse donc une sévère chute de près de 9 000 LL en à peine quelques heures alors que la différence entre ask et bid est toujours importante, de l’ordre de 1 000 LL, et que les perspectives sont toujours fortement baissières, indiquent les spécialistes.