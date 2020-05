La Livre Libanaise reste stable face au dollar après la reconnaissance par le gouvernement libanaise d’une dévaluation de facto à 3 500 LL/USD de la parité officielle dans les mois à venir. Pour l’heure, au marché noir, la parité est toujours de 3 550 LL/USD à l’achat et de 3 700 LL/USD à la vente, soit à des taux pratiquement similaires que ceux prévus dans le plan de sauvetage économique présenté par le cabinet hier.

Le plan de sauvetage économique prévoit l’abandon de la politique de maintien de parité d’ici quelques mois. La Livre devrait ainsi s’échanger au taux de 4200 LL/USD d’ici 2024 selon les documents rendus disponibles hier.

Autre motif de détente monétaire, pour l’heure, même si une contribution des comptes dont le solde est supérieur à 1 million de dollars est évoquée pour recapitaliser les banques privées, le fameux haircut qui ajoutait aux pressions sur la livre libanaise est écarté.

Cependant, la grève des agents de change se poursuit toujours. Elle avait débuté ce lundi après une vague d’arrestation de plusieurs membres au motif qu’ils ne respectaient pas le taux de parité du marché imposé par la Banque du Liban et en raison du manque d’actes des forces de l’ordre vis-à-vis des changeurs illégaux. Cette grève rend le dollar plus rare sur le marché et pourrait inciter à une hausse de la valeur du billet verts face à la livre