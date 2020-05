Le gouvernement libanais s’est réuni au Palais Présidentiel de Baabda. Etaient à l’ordre du jour, les nominations administratives, la demande de renouvellement du mandat de la FINUL stationnée au Sud du Liban, ou encore le sujet controversé de la construction d’une centrale électrique à Selaata.

Le dossier des nominations administratives a cependant été ajourné en raison de l’adoption, hier d’une nouvelle loi, retirant aux ministres les prérogatives de nommer les fonctionnaires de première catégorie.

Pour rappel, le précédent gouvernement avait approuvé la construction de 3 centrales électriques à Zahrani, Deir Ammar et Selaata. La construction de cette dernière avait cependant été remise lors d’une précédente réunion du gouvernement, en raison de tension entre le Courant Patriotique Libre et ses alliés du mouvement Amal et Hezbollah.

Le Président de la République, le Général Michel Aoun, a demandé à reconsidérer cette décision, estimant nécessaire la mise en place de 3 unités de production pour assurer la distribution 24 heures sur 24 d’électricité.

Le Premier Ministre Hassan Diab a souligné sa volonté de voir appliquer la déclaration ministérielle portant à ce sujet et la mise en oeuvre des décisions de son gouvernement.

Par ailleurs, le Premier Ministre s’était précédemment rendu dans la Békaa pour suivre les opérations de lutte contre la contrebande. Il a indiqué que les mesures prises réduisent de manière significative, ces opérations illégales entre la Syrie et le Liban.

Egalement, le Ministre des Finances Ghazi Wazni a demandé à l’autorisation de signer un accord avec la Deutsche Bank pour conseiller les autorités concernant la restructuration de la dette publique.