La Présidence de la République a adressé les invitations au Président du Parlement et premier Ministre actuel, aux anciens présidents de la République, au anciens chefs de gouvernement, au vice-président de la Chambre des députés, aux chefs des partis et à ceux des blocs parlementaire, pour une conférence nationale qui se tiendra le jeudi 25 juin prochain au Palais de Baabda.

Initiative du Président de la République, le Général Michel Aoun, soutenu par le Président de la Chambre des député Nabih Berri qui a entamé une série de réunions visant à amoindrir les tensions politique, cette réunion vise à dialoguer sur la situation générale et à stabiliser la situation actuelle pour conserver la paix au Liban.

Cela est d’autant plus important, qu’il s’agit “d’éviter toute instabilité dont les conséquences pourraient être désastreuses et destructrices pour le pays, en particulier par rapport aux conditions économiques, financières et sociales comme le Liban n’avait jamais connues auparavant”, précise le communiqué.

Cette réunion intervient également alors que le Liban a connu d’importants troubles en différentes communautés religieuses la semaine dernière avec des incidents au centre-ville de Beyrouth.

Pour l’heure, on ignore toujours si les anciens premiers ministres qui ont multiplié leurs attaques contre le locataire actuel du Grand Sérail ou encore contre la Présidence de la République.

Ainsi, à l’issue d’une réunion avec l’ancien député Walid Joumblatt, l’ancien Premier Ministre Saad Hariri a indiqué que sa décision interviendra en temps et en heure. “Nous ne sommes pas pour le principe du dialogue mais à la vue de la crise et de l’effondrement actuel, le dialogue n’est pas utile sans résultats”, juge-t-il.