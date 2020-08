Depuis l’élection fin 2016 du général Michel Aoun à la Présidence de la République (grâce aux voix des blocs parlementaires du Courant patriotique libre qu’il a fondé, du Hezbollah, du Courant du Futur de Saad Hariri et du Parti des Forces libanaises de Samir Geagea) à laquelle il s’est opposé, le Président du Parlement Nabih Berri a adopté la même stratégie : participation de son mouvement (Amal) aux gouvernements successifs pour les paralyser de l’intérieur en s’opposant à toutes les réformes.

Durant la première partie du mandat présidentiel, dans les gouvernements dirigés par Saad Hariri, il a pu compter non seulement sur les ministres représentant son mouvement mais aussi sur ceux représentant d’autres anciens chefs de milices que lui (les ministres représentant le Parti des Forces libanaises de Samir Geagea et le Parti socialiste progressiste de Walid Joumblatt) ainsi que sur ceux représentant le courant Marada de Sleiman Frangié et le Hezbollah (soucieux d’éviter un conflit avec Amal alors qu’il est sur le front en Syrie et qu’Israël souhaite l’annihiler). Sa stratégie de paralysie a alors conduit à une révolte de la rue qui a demandé et obtenu le départ de Saad Hariri.

Nabih Berri n’est pas opposé à Saad Hariri. Bien au contraire. Il n’a eu de cesse que de soutenir son retour au poste de Premier ministre. En effet, il le considère comme un allié objectif pour préserver la part du pouvoir politico-économique qu’il s’est taillée au début des années 1990 en concert avec Rafic Hariri, Walid Joumblatt et la Syrie. Or, c’est bien contre ce partage du pouvoir politico-économique, réalisé et conservé grâce à la corruption et aux détournements de fonds publics, que la révolte s’est faite.

Durant le gouvernement dirigé par Hassan Diab, Nabih Berri a pu compter non seulement sur les ministres représentant son mouvement mais aussi sur ceux représentant les chefs druzes (les ministres représentant le Parti démocratique libanais de Talal Arslane et le Parti socialiste progressiste de Walid Joumblatt) ainsi que sur ceux représentant le courant Marada de Sleiman Frangié et le Hezbollah (toujours soucieux d’éviter un conflit avec Amal alors qu’il est sur le front en Syrie et qu’Israël souhaite l’annihiler) mais aussi sur Riad Salamé le gouverneur de la Banque du Liban (BDL, la Banque Centrale), l’Association des Banques du Liban (ABL) et la Commission parlementaire des Finances et du Budget, en somme le parti des Banques, coalition regroupant actionnaires de banques, dirigeants de banques et politiciens ayant des conflits d’intérêt avec les banques (car étant actionnaires, membres de conseils d’administration, consultants ou avocats de celles-ci). Sa stratégie de paralysie et la tragédie provoquée par les explosions au port de Beyrouth ont alors conduit au départ de Hassan Diab qui a annoncé, sans le concerter, vouloir inscrire à l’ordre du jour du Conseil des ministres la dissolution du Parlement.

Nabih Berri est le chef d’un parti-milice (Amal) ayant une part du pouvoir politico-économique, d’une mafia (celle des générateurs) et du pouvoir législatif (en tant que Président du Parlement). En transférant le pouvoir exécutif de la Présidence de la République au Conseil des ministres et au premier d’entre eux, l’accord de Taëf n’a pas seulement vidé la Présidence de ses prérogatives (depuis 1990, le Président n’est plus le chef de l’Exécutif), il a également fait du gouvernement une sorte de chambre haute (Sénat) où existe une opposition et toute décision est conditionnée par un vote. Or, dans la plupart des pays où il existe deux chambres, c’est la chambre des députés (celle que dirige Nabih Berri depuis 1992) qui a le dernier mot. En rendant la décision collégiale, les parrains étrangers de l’accord de Taëf, ont condamné le Liban à subir leurs ingérences dans ses affaires et les Libanais à souffrir de la mauvaise gestion de l’État et même de son racket par un grand nombre de ceux qui le dirigent.

La performance du gouvernement de Hassan Diab a été médiocre mais son plan de sauvetage qui prévoit un audit juricomptable (« forensic audit ») de la BDL et de l’État (pour récupérer les fonds volés) a été accepté par le Fonds monétaire international (FMI) et préserve presque tous les déposants. Sa démission est donc surtout une victoire pour Nabih Berri qui souhaite l’achever en faisant revenir Saad Hariri au poste de Premier ministre.

Est-ce que la rue empêchera cela ? Là est la question. Pour l’heure le vainqueur est Nabih Berri.