Certaines sources anonymes proches du dossier indiquent que les autorités françaises ont effectivement estimé que les déposants n’obtiendront probablement pas la totalité des sommes déposées auprès des banques libanaises. Cependant, elles notent que seront concernés les comptes dépassant un certain montant, probablement à hauteur de 500 000 USD et concernerait de facto qu’un nombre très limité de personnes.

Il s’agira ensuite de déterminer le pourcentage de cette somme qui fera l’objet d’une décôte ou haircut.

Ces mêmes sources accusent certains intérêts bancaires d’être peut-être à l’origine de la publication d’un rapport confidentiel concernant les réunions entre représentants de l’Association des Banques du Liban et autorités françaises pour évoquer la crise économique que traverse le Liban, entre le 9 et le 11 septembre. Ces derniers auraient ainsi tenté de manipuler l’opinion publique locale en faisant croire que le haircut concernerait l’ensemble des dépôts et non ceux des plus grands déposants, notamment actionnaires des banques ou encore personnes politiquement impliqués dans la vie politique locale et cela afin de faire échouer la restructuration du système financier local, pourtant impacté par d’importantes pertes financières. Les 14 premières banques libanaises pourraient être ainsi confrontées à un besoin de recapitalisation à hauteur de 63 milliards de dollars à elles-seules.

Il s’agirait pour elles désormais, de tenter de manipuler tant l’opinion publique locale que la communauté internationale afin d’obtenir l’annulation définitive du plan de sauvetage gouvernemental pourtant considéré par le Fonds Monétaire International comme le seul capable de surmonter la criser actuelle en raison de la taille des pertes.

Pour rappel, les membres des conseils d’administrations des banques mais également les personnes exposées politiquement font l’objet d’une demande de la Banque du Liban à ce que 30% des sommes transférées à l’étranger depuis 2017 soient rapatriées au Liban. Certaines sources indiquent que certains d’entre eux iraient jusqu’à démissionner pour ne pas avoir à être concernés par cette mesure.