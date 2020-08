Le commandement de l’Armée Libanaise a appelé les manifestants au calme, indiquant comprendre la profonde douleur et sa compréhension face aux conditions difficiles que traverse le Liban, rappelant que l’institution compte également des martyrs suite à l’explosion du 4 août 2020.

تعرب قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا، وتذكّر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، وتذكّر أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ pic.twitter.com/mpFVwXxFiP — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 8, 2020

L’armée rappelle aux manifestants l’obligation de respecter l’expression pacifique et d’éviter de couper les routes et d’empiéter sur les propriétés publiques et privées.

Cette information intervient alors que des affrontements aux différents accès du parlement, depuis la place des Martyrs, à la rue de la Municipalité, jusqu’à la place Riad El Solh, ont actuellement lieu entre forces de sécurité en charge de protéger le parlement et manifestants. Aux jets de pierre lancés par ces derniers, les forces de l’ordre répliquent par des tirs de gaz lacrymogène.

