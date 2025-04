- Advertisement -

Le 29 avril 2025, l’armée libanaise s’est trouvée au centre d’une violente polémique après la diffusion par plusieurs médias américains d’accusations laissant entendre que son commandement aurait eu connaissance des frappes israéliennes prévues sur la banlieue sud de Beyrouth. Selon Ad Diyar (29 avril 2025), ces accusations ont immédiatement provoqué une réaction officielle de l’état-major, qui a fermement nié toute forme de collusion ou de passivité complice avec Israël. Le communiqué diffusé par l’armée rappelle que ses forces respectent strictement leur mission de défense nationale et de préservation de la souveraineté du territoire.

Accusations venues de l’étranger et réaction militaire immédiate

D’après Ad Diyar (29 avril 2025), les accusations ont été relayées par des plateformes géopolitiques basées aux États-Unis, s’appuyant sur des sources anonymes proches de cercles diplomatiques. Elles prétendent que des officiers supérieurs auraient été avertis de frappes imminentes sans en informer ni le pouvoir civil libanais ni la FINUL. L’état-major a dénoncé ces allégations comme infondées, soulignant qu’en vertu de ses protocoles de coordination, toute information pertinente est systématiquement transmise aux instances concernées. L’armée a insisté sur sa neutralité politique absolue et son refus catégorique de toute interaction, directe ou indirecte, avec Israël.

Soutien institutionnel unanime à l’armée libanaise

Al Liwa’ (29 avril 2025) souligne que l’ensemble des composantes politiques libanaises ont immédiatement exprimé leur soutien à l’institution militaire. Le Premier ministre Nawaf Salam a salué « la discipline et l’intégrité de nos forces armées », affirmant que toute tentative de remise en cause de leur loyauté vise à « déstabiliser les fondements de la souveraineté nationale ». Plusieurs partis politiques, y compris ceux traditionnellement critiques envers le pouvoir exécutif, ont exprimé leur solidarité avec l’armée, rappelant son rôle crucial dans la préservation de la stabilité intérieure.

La position officielle du commandement militaire

Dans son communiqué, l’armée affirme qu’aucune information anticipant les frappes israéliennes n’a été portée à sa connaissance. Ad Diyar (29 avril 2025) rapporte que l’état-major a réitéré son engagement à transmettre sans délai tout renseignement sécuritaire aux autorités nationales compétentes et à la FINUL, conformément aux obligations internationales du Liban. Les militaires précisent que toute campagne de désinformation cherchant à ébranler leur crédibilité constitue une attaque directe contre la cohésion nationale et la sécurité collective.

Contexte régional tendu et instrumentalisation des accusations

La polémique survient dans un climat d’escalade militaire entre Israël et le Liban. Selon Al Liwa’ (29 avril 2025), certains analystes estiment que ces accusations pourraient être utilisées pour justifier un durcissement des opérations israéliennes au sud du Liban. Le journal indique que la résilience de l’armée est perçue par certains acteurs régionaux comme un obstacle à leurs projets stratégiques, renforçant ainsi les tentatives de fragilisation médiatique de l’institution militaire libanaise.

Répercussions diplomatiques et stratégie de riposte

Face à l’ampleur médiatique de la controverse, le ministère libanais des Affaires étrangères a lancé une série de démarches auprès des représentations diplomatiques à Beyrouth, selon Ad Diyar (29 avril 2025). Le gouvernement libanais exige que toute preuve ou renseignement relatif à ces accusations soit officiellement communiqué. La présidence de la République, occupée par Joseph Aoun, ancien chef de l’armée, a soutenu ces initiatives en insistant sur la transparence et la volonté de collaborer avec les instances internationales, sans pour autant céder à des pressions injustifiées.

Effets sur le moral des troupes et perception publique

Al Liwa’ (29 avril 2025) rapporte que la controverse a suscité un sentiment d’injustice au sein des forces armées. De nombreux soldats et officiers considèrent ces accusations comme une remise en cause gratuite de leur engagement patriotique. Selon les résultats d’un sondage relayé par le journal, plus de 70 % des Libanais continuent de faire confiance à l’armée, un chiffre qui confirme la solidité du lien entre l’institution militaire et la population malgré les campagnes de désinformation.

Campagnes de désinformation : une arme politique régionale

Ad Diyar (29 avril 2025) analyse cette polémique dans le contexte plus large des campagnes de guerre de l’information menées au Moyen-Orient. La publication d’informations non vérifiées par des médias étrangers fait partie d’une stratégie visant à déstabiliser les adversaires sans recourir à une confrontation militaire directe. Dans ce cas précis, la cible est l’armée libanaise, perçue comme un facteur de cohésion nationale difficilement contournable dans toute recomposition régionale.

Dispositifs de renforcement de la transparence militaire

En réponse à la polémique, l’armée a annoncé plusieurs mesures de renforcement de la transparence, selon Al Sharq (29 avril 2025). Un audit interne des communications a été lancé pour confirmer l’absence de failles dans les procédures d’information sécuritaire. Des ateliers de sensibilisation à la lutte contre la désinformation sont également prévus pour les unités opérationnelles, renforçant ainsi leur capacité de réaction face aux manipulations médiatiques.

La souveraineté militaire au cœur des enjeux politiques libanais

L’affaire met en lumière l’importance stratégique de l’armée dans l’architecture institutionnelle libanaise. Selon Al Bina’ (29 avril 2025), son autonomie décisionnelle et sa loyauté à l’État plutôt qu’aux factions politiques en font une cible récurrente pour ceux qui souhaitent imposer des changements radicaux dans l’équilibre des forces internes. Le maintien d’une armée forte, disciplinée et neutre apparaît ainsi comme l’un des derniers remparts contre la fragmentation définitive du Liban.