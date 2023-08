Le cabinet de conseil Alvarez & Marsal cite l’enquête du National dans un rapport cinglant sur la façon dont la banque centrale était dirigée sous le gouverneur précédent

Le cabinet de conseil Alvarez & Marsal a publié un rapport juri-comptable sans concession sur la gestion de la banque centrale du Liban, qui souligne le rôle distinct de son ancien gouverneur Riad Salamé dans la supervision de la banque, caractérisé par une approche “personnalisée” et “sans contrôle”.

Le Liban est aux prises avec l’une de ses pires crises économiques, marquée par des pertes du secteur financier s’élevant à 70 milliards de dollars et la perte de la monnaie nationale d’environ 98 % de sa valeur.

Alvarez & Marsal a été chargé en septembre 2020 de mener un audit juri-comptable du régulateur, la Banque du Liban.

L’objectif était d’examiner les transactions financières conformément à la loi et de découvrir d’éventuels détournements.

L’audit juri-comptable – qui a rencontré de nombreux obstacles et retards et s’est heurté à la résistance de BDL – a été présenté jeudi au ministre des Finances par intérim, Youssef Khalil.

Couvrant 332 pages sur 14 sections, le rapport, vu par The National, couvre la période de 2015 jusqu’au début de 2020.

Elle a examiné la conformité et les contrôles internes de la BDL et a découvert des pratiques comptables irrégulières, un manque de transparence et des mécanismes de contrôle faibles.

Riad Salamé est apparu comme le principal décideur, avec des contrôles très limités sur son autorité.

Voici les principaux résultats :

De nouvelles preuves de commissions illégitimes

Il s’agit probablement de la découverte la plus importante du rapport : Alvarez et Marsal ont trouvé des preuves de « commissions illégitimes totalisant 111 millions de dollars » au cours de la période spécifiée.

Cela complète l’examen continu des commissions suspectes totalisant 330 millions de dollars qui ont été acheminées vers Forry Associates Ltd de 2002 à 2016.

Les enquêteurs européens soupçonnent M. Salamé d’avoir acheminé des fonds publics via Forry, la société de son frère, dans le cadre d’un accord irrégulier avec la banque centrale du Liban.

Pendant ce temps, Forry percevait une commission de 0,38% auprès des banques commerciales – à leur insu et sans que les premières ne fournissent aucun service en retour – chaque fois qu’elles achetaient des instruments financiers à la banque centrale.

Citant les reportages de The National, Alvarez & Marsal ont examiné les préoccupations entourant ces commissions.

Leur analyse a dévoilé des intermédiaires supplémentaires, soulignant la présence d’autres commissions acheminées vers le même « compte de consultation ».

Le National a précédemment exposé les mécanismes du stratagème présumé au sein de BDL, qui impliquait Forry décrit dans des documents judiciaires comme une société apparemment écran qui recevait des commissions sans fournir aucun service correspondant.

Sur la base de documents officiels, notre enquête a retracé l’argent du “compte de commission” de BDL vers l’immobilier européen haut de gamme lié à M. Salamé et ses associés, désormais saisi par la justice européenne.

M. Salamé, qui avait des mandats d’arrêt émis contre lui par la France et l’Allemagne pour le détournement de fonds présumé, a été placé sous sanctions par les États-Unis jeudi pour ses “actions corrompues et illégales [qui] ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban”. ”.

Il est à noter que le rapport Alvarez et Marsal étudie principalement l’ère post-Forry, les transferts vers l’entreprise ayant cessé après 2015.

“Cela semble être une continuation du plan de commission faisant l’objet d’une enquête par les autorités de poursuite libanaises et internationales”, ont écrit les auditeurs.

Le compte a été crédité de différentes manières, notamment par des transactions avec Optimum Invest, un courtier libanais, et par des virements de paiement reçus de la banque libanaise AM.

Ces transactions apparaissent “très irrégulières”, ont écrit les auditeurs.

Cependant, Alvarez & Marsal n’a pas pu identifier le nom ou le compte du bénéficiaire final pour les virements depuis le compte de “consultation” de la BDL où les commissions étaient déposées, car la banque centrale a caché les détails du bénéficiaire des extraits Swift, citant les lois sur le secret bancaire.

BDL a également refusé d’organiser des entretiens en face à face avec ses employés, ce qui a conduit à l’adoption d’une approche par questionnaire écrit limitée à un nombre spécifique de membres du personnel.

Pratiques comptables non conventionnelles

Alvarez & Marsal ont également contesté les normes comptables « non traditionnelles » de BDL, qui permettaient à l’institution de publier ses données financières de manière opaque et de dissimuler ses pertes.

Ils ont déclaré que la banque centrale utilisait un certain nombre de méthodes non conventionnelles pour gérer son bilan, maintenant une façade de rentabilité chaque année et lui permettant d’allouer systématiquement environ 40 millions de dollars par an au compte du ministère des Finances.

Au cours de plusieurs décennies, BDL a affecté les pertes accumulées sur son capital à un compte désigné, avec l’intention de les compenser par des revenus futurs.

Ces revenus sont appelés « seigneuriage », c’est-à-dire les revenus générés par une banque centrale à partir de l’émission de monnaie ou des activités d’intermédiaire bancaire.

Cependant, la BDL a abusé de cette approche pour masquer ses pertes vertigineuses, qui ont particulièrement augmenté à partir de 2016.

« Même une politique comptable non conventionnelle, pour être une politique, doit avoir certaines caractéristiques de base, par exemple être clairement énoncée, pouvoir être auditée et ne pas dépendre d’un jugement ad hominem. La politique comptable de la BDL a échoué à cet égard », ont écrit les auditeurs.

Selon les auditeurs, la BDL est passée d’un excédent en devises de 10,7 billions de livres libanaises (7,2 milliards de dollars) en 2015 à un déficit de 76,4 billions de livres (50,7 milliards de dollars) à la fin de 2020.

Cette détérioration “n’a pas été signalée dans le bilan de la BDL présenté dans ses états financiers annuels, qui ont été préparés selon des méthodes comptables non conventionnelles”, ajoute le rapport.

Manque de contrôles internes

Alvarez & Marsal ont également critiqué le manque de bonnes dispositions globales en matière de gouvernance et de gestion des risques à la banque centrale, ainsi que le rôle de M. Salamé “en tant que principal décideur”, affirmant qu’il “exerçait une autorité largement non contrôlée”.

“Cela a été possible en raison de la faiblesse du cadre de gouvernance et de contrôle en interne, et d’un mécanisme de supervision externe largement inefficace et en sous-effectif”.

Selon la loi libanaise, le Conseil central, censé gouverner la BDL et définir la politique monétaire, était “largement inefficace en tant qu’organe directeur, sans remise en cause de l’exercice du pouvoir décisionnel du gouverneur”.

Le Conseil central, dont les décisions sont prises à la majorité des voix, comprend le gouverneur, quatre vice-gouverneurs et deux représentants du gouvernement, à savoir le directeur général du ministère des Finances et le directeur général du ministère de l’Économie et du Commerce.

Alvarez & Marsal ont déclaré qu’ils n’avaient “identifié aucune contestation ni opinion/point de vue dissident dans ce procès-verbal”.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/08/11/salameh-bdl-audit/.