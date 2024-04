Le Théâtre Le Monnot a annoncé l’annulation contrainte ou plutôt la tombée de rideau sur la première mondiale de la pièce “Journée de Noces chez les Cromagnons” du dramaturge franco-libanais Wajdi Mouawad, prévue le 30 avril. La décision, communiquée le 10 avril 2024, fait suite à des “menaces sérieuses” envers les artistes et techniciens impliqués dans le projet.

Cette annulation fait suite aux propos de Wajdi Mouawad avec un positionnement politique considéré comme étant sioniste par certaines personnes, alors que le Sud Liban est actuellement le théâtre de combats entre Hezbollah et Tsahal.

La direction du théâtre a cependant fait part de son attachement indéfectible à la liberté d’expression et à son engagement à offrir au public des œuvres théâtrales de qualité. Tout en présentant des excuses aux spectateurs impatients, elle souligne que la sécurité de ses équipes et de son public reste sa priorité absolue. Cet épisode regrettable a suscité une vague de soutien médiatique et populaire, cruciale dans ces moments de difficulté.

Wajdi Mouawad, figure emblématique du théâtre contemporain, connu pour ses œuvres engagées telles que “Incendies”, “Littoral”, et “Forêts”, est habitué aux controverses. Né à Beyrouth en 1968 et exilé durant sa jeunesse, il s’est établi comme une voix puissante au Canada et en France. Son œuvre, souvent centrée sur les thèmes de la guerre, de l’identité et du traumatisme, a été célébrée pour sa profondeur émotionnelle et sa poésie.

Wajdi Mouawad, né au Liban en 1968, est un dramaturge, metteur en scène, et acteur réputé pour ses œuvres poignantes qui abordent souvent les thèmes de la guerre, de l’exil, et de la mémoire. Après avoir émigré avec sa famille en France puis au Québec, il a étudié au collège national de théâtre à Montréal. Il a ensuite connu un succès international avec des pièces telles que “Incendies”, qui a été adaptée au cinéma.

La carrière de Mouawad a été parsemée de polémiques. Dans le sillage de #MeTooThéâtre, il a été critiqué pour avoir maintenu la collaboration avec Bertrand Cantat, condamné pour meurtre, et avec Jean-Pierre Baro, accusé de viol dans une plainte ultérieurement classée sans suite. Mouawad n’a pas cédé aux pressions visant à déprogrammer ces artistes, ce qui a suscité une vive réaction de la part des collectifs et groupes engagés contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du théâtre.