Le Francis Scott Key Bridge, une infrastructure cruciale tant pour la circulation locale de la ville de Baltimore que pour le commerce maritime, s’est partiellement effondré. Cet incident, survenu à 01:28 EDT (05:28 UTC), a été provoqué par la collision d’un des piliers de soutien du pont avec le navire porte-conteneurs Dali, enregistré à Singapour, ayant pour destination Colombo, Sri Lanka. Cette tragédie a eu des conséquences immédiates et graves, avec au moins sept véhicules précipités dans les eaux tumultueuses en dessous.

Le Francis Scott Key Bridge, également connu sous le nom de Outer Harbor Crossing, est un élément vital de l’infrastructure de Baltimore et de la côte est des États-Unis depuis son inauguration en 1977. Enjambant la rivière Patapsco, une route maritime essentielle, et faisant partie de l’Interstate 695, ce pont de 1,6 mile (environ 2,6 km) de longueur comportait quatre voies, permettant le passage dans les deux directions.

Le Dali, un navire de 229 mètres de long, avait quitté Baltimore à 01:00 EDT, en direction de Colombo. À 01:27 EDT, il a heurté l’un des piliers de soutien du pont, entraînant un effondrement spectaculaire capturé en vidéo. L’impact a non seulement causé la chute de plusieurs sections du pont dans la rivière, mais a également provoqué un incendie à bord du navire, exacerbé par le contact d’une partie du pont avec l’avant du Dali.

Immédiatement après la catastrophe, les services d’urgence ont été submergés d’appels au 911 dès 01:30. La représentation des autorités locales et fédérales sur les lieux a été rapide, avec des efforts de sauvetage et de récupération d’envergure lancés pour venir en aide aux victimes. Le maire de Baltimore, Brandon Scott, et le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, ont tous deux exprimé leur soutien et coordonné les opérations de secours, tandis que des plongeurs étaient déployés pour rechercher des survivants parmi les débris.

La Synergy Marine Group, propriétaire du navire, a déclaré que la cause de la collision restait inconnue, mais que tout l’équipage avait été comptabilisé sans rapport de blessures. Cette affirmation laisse planer des questions sur les circonstances ayant conduit à cette catastrophe et souligne la nécessité d’une enquête approfondie pour prévenir de futurs incidents.