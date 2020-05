S’exprimant dans une interview publiée ce lundi par Sputnik International, le Président de la République a indiqué s’attendre à une aide internationale pour sortir le Pays des Cèdres de la crise économique qu’il traverse en plus “de l’aide à lui-même”.

“Nous avons pris la décision de nous aider nous-même avec, en parallèle un soutien international pour nous en sortir”, indique le chef de l’état, qui accuse “les mauvaises politiques économiques, la corruption et la mauvaise gérance” d’être à l’origine de la crise économique et de l’absence de la confiance en l’état. Le gouvernement actuel composé de spécialistes non politiques a mis en place un plan pour sauver le Liban de l’effondrement, poursuit-il.

La crise des réfugiés syriens présents sur le territoire libanais, la crise économique et la crise liée au coronavirus ont encore alourdi les choses, souligne Michel Aoun.