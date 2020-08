Cet article est également disponible en Français

Il a assez estimé que les autorités actuelles tentent toujours de contenir l’épidémie et qu’en cas d’extension sans contrôle, aucune capacité médicale ne sera suffisante. Il a également précisé que seule une période de confinement pourrait s’avérer être l’option actuelle afin de regagner le contrôle de la situation.

Pour rappel, le Liban a connu hier une hausse dramatique du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus en 24 heures, avec 334 cas dont 324 contaminations domestiques. 2 nouveaux décès ont également été annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 94 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020. Au total, 8045 personnes ont été contaminées depuis cette date. Seules 2551 personnes en seraient guéries et on dénombre toujours 5400 personnes atteintes par le virus, soit de 67% des cas. Ce ratio montre une accélération préoccupante de la maladie au Liban.

Concernant les capacités de l’hôpital universitaire Rafic Hariri, le service dédié au COVID-19 sera étendu, des infirmières entraînées et le service de soins intensifs comptera cinq lits supplémentaires. Il a également précisé que des 41 patients en état critique à l’heure actuelle, 24 sont hospitalisés au sein de cet établissement.

