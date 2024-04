Le Ministère de la Santé Publique a publié un rapport cumulatif d’urgence daté du 1er avril 2024, révélant des statistiques alarmantes sur les incidents ayant entraîné des blessures ou des décès au sein de la population suite aux combats avec Tsahal au Sud du Liban. Selon les données collectées par les hôpitaux jusqu’au 1er avril, le nombre de victimes a atteint 1278, dont 331 décès. Ces chiffres, illustrant une réalité sombre, soulignent la gravité de la situation sécuritaire et sanitaire à laquelle le pays est confronté.

Le rapport met en lumière que 89% des cas concernent des hommes, tandis que 96% des personnes affectées sont de nationalité libanaise. La tranche d’âge la plus touchée est celle des 25-44 ans, représentant 60% des cas. Les mécanismes de blessure les plus fréquents incluent les traumatismes contondants (44%), les blessures par explosion (34%) et les expositions chimiques (18%).

En ce qui concerne les événements récents, le dernier jour couvert par le rapport a vu 2 nouveaux cas, portant le total des patients hospitalisés à 270. Heureusement, aucune nouvelle mort n’a été signalée ce jour-là.

Les graphiques accompagnant le rapport montrent une analyse approfondie des incidents par jour, indiquant une variabilité avec certains pics notables. De plus, des graphiques circulaires illustrent la répartition des victimes par sexe et par nationalité, où l’on observe une prédominance masculine significative et une majorité écrasante de citoyens libanais parmi les affectés.

Il est à noter que les incidents ne discriminant pas par nationalité, une minorité de victimes sont de nationalité syrienne (3%) et palestinienne (1%). Les données par groupe d’âge indiquent une concentration des incidents chez les jeunes adultes, avec une diminution progressive dans les groupes d’âge plus avancés.

Les mécanismes de blessure sont détaillés et vont des traumatismes contondants et blessures par explosion, qui constituent la majorité des cas, aux brûlures, blessures par arme blanche et par balle, bien que ces derniers soient beaucoup moins fréquents.