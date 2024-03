La République du Liban, à travers son Ministère de la Santé Publique, a publié un rapport d’urgence cumulatif alarmant en date du 26 mars 2024. Ce document révèle la situation critique résultant d’une série de tragédies ayant frappé le pays. Selon les données recueillies jusqu’au 26 mars, les hôpitaux rapportent un total de 1235 victimes, dont 316 morts. Ce bilan reflète une population principalement masculine (88%) et libanaise (95%), avec une tranche d’âge particulièrement touchée, celle des 25-44 ans représentant 60% des cas. Les causes de ces blessures sont principalement attribuées à des traumatismes contondants (44%), des explosions (33%) et des expositions chimiques (19%).

Le rapport précise qu’aucune victime n’a été enregistrée le jour précédant la publication du rapport, laissant le nombre d’hospitalisations à 259 et le nombre total de décès à 316. Sur les victimes, on compte 1% de nationalité syrienne et 1% de nationalité palestinienne.

Depuis, le Liban déplore une dizaine de victimes ces 2 derniers jours.

Du côté des populations déplacées, la crise est également profonde, avec un nombre croissant de personnes déracinées qui a atteint le chiffre de 90,491, selon les données de l’Organisation Internationale pour les Migrations (IOM) en date du 21 mars 2024.

Face à ces défis, le réseau des soins de santé primaires a été activé pour répondre aux besoins médicaux des personnes déplacées. Durant la semaine précédant le rapport, 340 nouveaux bénéficiaires ont été inclus, 479 consultations médicales ont été menées et 41074 ordonnances ont été établies pour les personnes déplacées. Depuis le début de cette initiative, le réseau a soutenu 9211 nouveaux bénéficiaires déplacés, a mené 7781 consultations médicales dans des centres de soins de santé primaires (PHC), 4215 consultations médicales mobiles et a mené 417 activités de sensibilisation.