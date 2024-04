Depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et Israël le 7 octobre, suite à une attaque de Hamas sur le sud d’Israël, la région connaît une escalade de violence marquée par des frappes aériennes et des échanges de tirs réguliers. Cette période de tension a vu les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah s’affronter quasi quotidiennement, avec des répercussions importantes sur les populations civiles des deux côtés de la frontière.

Bilan Humain et Sanitaire au Liban

Le Ministère de la Santé Publique de la République du Liban a publié un rapport cumulatif le 16 avril 2024, signalant 1 324 victimes et 340 décès. La majorité des victimes sont des hommes (88 %) et de nationalité libanaise (95 %). Les jeunes adultes entre 25 et 44 ans représentent 59 % des victimes. Les causes les plus fréquentes de blessures comprennent les traumatismes contondants (45 %), les blessures par explosion (32 %) et l’exposition à des produits chimiques (18 %). Face à cette situation, le ministère a mobilisé son réseau de soins de santé primaires pour soutenir les 92 094 personnes déplacées recensées par l’OIM.

Derniers Développements Militaires

Les tensions entre Israël et le Hezbollah ont continué de s’intensifier, avec des frappes israéliennes sur des positions du Hezbollah au Liban, et des ripostes du Hezbollah visant des cibles en Israël. Ces dernières 24 heures ont été particulièrement violentes :

Frappes sur Kfarkila : Deux membres du Hezbollah ont été tués lors d’une frappe de nuit. Bombardements sur al-Khiam : La ville a subi des bombardements intenses, y compris avec des bombes au phosphore blanc. Attaques du Hezbollah : Plusieurs positions israéliennes ont été ciblées, y compris les postes de Metula et Malkia, et la base militaire dans le village arabe d’Arab al-Aramshe, où 14 soldats israéliens ont été blessés, dont six gravement.

Répercussions Internationales et Réactions

La situation a attiré l’attention internationale, exacerbée par des frappes de représailles et des attaques de missiles et drones par l’Iran, en réaction à une frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas. Cette escalade menace de plonger la région dans un conflit ouvert similaire à celui de 2006 entre Israël et le Hezbollah.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a souligné lors d’une visite sur le terrain la nécessité d’une stratégie mixte, combinant actions militaires et accords diplomatiques, pour assurer la sécurité du nord d’Israël et permettre le retour des civils dans leurs foyers.

Cette dernière journée s’inscrit dans un contexte de violence soutenue qui affecte profondément les civils des deux côtés de la frontière. Les actions militaires et les stratégies de réponse sanitaire sont étroitement surveillées alors que les leaders régionaux et internationaux cherchent des solutions pour stabiliser la situation et éviter une guerre de grande envergure.