S’exprimant lors d’une interview sur les ondes de la Voix du Liban, le député Bilal Abdullah du Bloc parlementaire du Rassemblement Démocratique a indiqué que ce dernier n’accordera pas la confiance au gouvernement de Hassan Diab, tout en participant à la session parlementaire qui devrait être organisée.

Selon lui, aucune solution radicale à la crise économique ne serait adoptée, mais de nouvelles taxes et des mesures visant à privatiser certaines entreprises publiques seraient décidées. Cependant, “la performance du gouvernement face à l’évasion fiscale et aux vols de fonds publics est plus important que la déclaration gouvernementale.