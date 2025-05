Le trafic passagers de l’aéroport de Beyrouth progresse de 3,8 % entre janvier et avril 2025

- Advertisement -

Une reprise soutenue par la hausse des arrivées internationales, malgré un léger repli des départs

L’Aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth (BIA) a enregistré une amélioration modérée de son activité sur les quatre premiers mois de 2025. Entre janvier et avril, le nombre total de passagers s’est établi à 1 849 309, en hausse de 3,8 % par rapport à la même période en 2024. Ce signal positif marque la première hausse observée depuis la fin 2023, dans un contexte de stabilisation politique régionale et d’amélioration progressive de la conjoncture libanaise.

Hausse notable des arrivées

Le moteur de cette progression réside dans la dynamique des arrivées, qui augmentent de 10,4 % pour atteindre 961 297 voyageurs. Ce chiffre reflète un regain d’intérêt pour le Liban, tant pour les retours familiaux que pour les flux touristiques et professionnels.

Le taux de reprise des arrivées, comparé aux niveaux pré-pandémiques de 2019, atteint 77,6 %, en hausse de 7,3 points de pourcentage sur un an.

Départs en léger recul

En revanche, les départs enregistrent une légère baisse de 2,5 %, avec 888 012 passagers quittant le territoire entre janvier et avril 2025, contre 910 948 à la même période l’an dernier. Cette stabilisation suggère une rétention croissante des résidents ou un fléchissement temporaire des départs internationaux.

Indicateur Jan–Avr 2024 Jan–Avr 2025 Évolution Passagers entrants 870 961 961 297 +10,4 % Passagers sortants 910 948 888 012 −2,5 % Total passagers 1 781 909 1 849 309 +3,8 % Taux de reprise vs 2019 (arrivées) 70,3 % 77,6 % +7,3 pts

Trafic aérien et fret : stabilité relative

Le nombre de mouvements d’avions reste stable avec 7 476 atterrissages (−0,4 %) et 7 469 décollages (−0,5 %), confirmant une consolidation du trafic aérien.

En matière de fret, l’activité est contrastée :

Importations : 14 413 tonnes, en hausse de 7,4 %

14 413 tonnes, en Exportations : 5 492 tonnes, en baisse de 19,4 %

Cette divergence s’explique notamment par la reprise des chaînes d’approvisionnement et les contraintes logistiques pesant sur les exportateurs locaux.

Trafic de fret (tonnes) Jan–Avr 2024 Jan–Avr 2025 Évolution Importations 13 417 14 413 +7,4 % Exportations 6 816 5 492 −19,4 %

Mois d’avril 2025 : accélération du trafic

Le seul mois d’avril confirme une accélération avec 594 769 passagers, soit une hausse de 16,2 % par rapport à avril 2024. Ce chiffre est ventilé entre 283 034 arrivées (+12,6 %) et 311 735 départs (+19,7 %).

L’activité aérienne enregistre 2 270 atterrissages et 2 269 décollages, en augmentation de 10,1 %.

Avril 2025 – Indicateur Valeur Évolution annuelle Total passagers 594 769 +16,2 % Passagers entrants 283 034 +12,6 % Passagers sortants 311 735 +19,7 % Atterrissages 2 270 +10,1 % Décollages 2 269 +10,1 % Fret importé (tonnes) 3 940 +9,9 % Fret exporté (tonnes) 1 338 −13,5 %

Une reprise inégale et sectorielle

La reprise du trafic à BIA est portée par les passagers entrants, reflet du rôle central de la diaspora libanaise et de l’amélioration de la situation sécuritaire perçue. Le recul des départs et du fret exporté souligne néanmoins la fragilité persistante de l’économie réelle et des entreprises locales tournées vers l’international.

L’activité aéroportuaire pourrait se consolider dans les prochains mois à condition que les tendances politiques et économiques restent favorables. L’évolution de la demande touristique estivale et les flux d’investissements dans le transport aérien seront déterminants.

📌 Données sur les institutions clés

Aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth (BIA)

Unique aéroport international du pays.

Capacité pré-crise : jusqu’à 8 millions de passagers par an

Passagers janvier–avril 2025 : 1,85 million

Fret janvier–avril 2025 : 14 413 t importées, 5 492 t exportées

Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)

Autorité de régulation du secteur aérien

Supervise les mouvements aériens, la sûreté, et les normes internationales